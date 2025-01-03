Madonna dudağımdan öpmek istedi!

KONSOMATRİSLİK YAPACAKSIN DEDİLER

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Nasıl bir aileye doğdun" sorusuna Didem Kınalı " Parasal durumu kötü ama iyi bir aile. 11 yaşında çalışmaya başladım. 24 yıl oryantallik yaptım. Bazı mekanlarda konsomatrislikte yapacaksın dediler. 17 yaşımda İbo Show'a başladım. " cevabını verdi.

ÖLÜM TEHDİDİ ALDIM

Ezmeci'nin " İbrahim Beyle bir birlikteliğiniz oldu mu ?" demesine karşılık Kınalı " Kesinlikle olmadı. Fakat iş anlamında seni öldürürüz diye tehditler aldım. " yanıtına karşılık

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin " Peki neden ? " diye sordu Didem Kınalı " Bilmiyorum. İnsanlar çok kötü. Zaten sende kötüysen ve birilerini basamak olarak kullanırsan ünlü olursun.

KÖTÜ BİR İNSANSAN ÜNLÜ OLURSUN

Kısacası kötü bir insansan ünlü olursun. Beni insanlardan uzaklaşmak isteyen nefret eden bir Didem'e devirdiler. " dedi.

HERKESE KIRGINIM

Ezmeci'nin " Şu an ne iş yapıyorsunuz ?" sorusuna karşılık Kınalı " Şarkılık yapmaya çalışıyorum. Herkese kırgınım.

İNSAN BESLEYECEĞİNİZE HAYVAN BESLEYİN

" Afedersiniz insan besleyeceğinize hayvan besleyin daha iyi. Çok yoruldum. Sahte insanlardan bıktım. Hiç kimseye güvenmiyorum. Kime canım dediysem arkamdan canın çıksın dediler. " yanıtını verdi.

KADINLAR DAHA ÇOK TACİZ EDİYOR

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin " Tacize uğradın mı ? " sorusuna " Kadınlar daha çok taciz ediyor. Madonna’nın 56. doğum gününde dans ettim. Beni dudağımdan öpmeye çalıştı. Kafamı çevirdim ama ikinci kez hamle yaptı.

MADONNA BİR DOLAR BAHŞİŞ VERDİ

Sanırım dudağımdan öpmesine izin vermediğim için bir dolar bahşiş verdi." diyerek güldü.