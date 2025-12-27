Lucien Arkas ile Merve Arkas yeni yıl yemeği verdi

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas (80) ile Merve Arkas (38), yeni yıl yemeği verdi.



Evlilikleriyle çok konuşulan çift, yılbaşı yemeğinde çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.



Merve Arkas, "Aile olarak ne mutlu ki tekrar erken kutladığımız yılbaşı yemeğinde bir aradaydık.Bu sofranın keyfi, tabakların içindekinden çok daha fazlasıydı... Hayatın en kıymetli anları birlikte olabilmek, uzun uzun sohbet etmek, anıları gülerek hatırlamak ve aynı masada yeniden buluşabilmek. İyi ki varsınız" dedi.