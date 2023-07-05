Kuruçeşme Açıkhava’ya Serdar Ortaç akını

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Boğaz’ın eşsiz manzarasında, yazın doyasıya eğlenerek yaşanan konserler, etkinlikler ve sahne şovlarının sergilendiği Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde sahne sırası önceki akşam Serdar Ortaç’ındı.

Dördüncü kez Kuruçeşme Sahnesini tıklım tıklım dolduran ünlü popçu, renkli sahne şovuyla unutulmaz bir konsere daha imzasını attı. Biletleri bir kez daha sold-out yapan Ortaç, enerjisi ve sahne şovuyla kendine bir kez daha hayran bıraktı.

BİNLERCE MÜZİKSEVER BİR KEZ DAHA “SERDAR ORTAÇ” DEDİ

Serdar Ortaç, Kuruçeşme Açıkhava’daki konserine “Mesafe” şarkısıyla çıktı. Ünlü sanatçı en sevilen şarkılarıyla hayranlarına unutamayacakları bir konser yaşattı. ‘Karabiberim’, ‘Beni Unut’, ‘Sana Değmez’, ‘Gamzelim’ gibi birçok hit şarkısını seslendiren Ortaç, konser boyunca hayranlarını hem şarkılarıyla eğlendirdi hem de yaptığı samimi sohbetiyle güldürdü. Yüzlerce dinleyicisinin sesini şarkılarıyla bir araya getiren Serdar Ortaç, mikrofonu ara ara hayranlarına da uzattı.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Türk Pop Müziğinin başarılı ismi yoğun istek üzerine 11 Temmuz’da Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde bir kez daha sevenleriyle bir araya gelecek.