Kom plaj modasına damga vurmaya hazır!

Cumhuriyet’in 100. yılında ülkemizin en köklü ve yerli markaları arasında yer alan Kom’u daha da ileri taşımak için kolları sıvayan Yönetim Kurulu Başkanı Ayşenur Cansız, markanın trendlere uygun yepyeni koleksiyonunu anlatırken, alışveriş tercihlerinde şıklık kadar kalitenin de önemli olduğunun altını çiziyor.

1955’ten beri, trendlere uygun ve zamansız tasarımlara sahip ürünlerini tüketicileriyle buluşturmayı misyon edinen marka, Yönetim Kurulu Başkanı Ayşenur Cansız önderliğinde Kom’u ileriye taşımak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Şık, konforlu, yenilikçi tasarımlar

Daha fazla tüketiciye dokunup çok daha fazla noktada olmak adına mağazalaşmaya verdikleri önemin altını çizen Cansız, 2023 yazına özel 500 parçalık eşsiz bir koleksiyon sunduklarını belirtiyor.

Yeni sezon trendlerinde herkesin kendine göre bir parça bulabileceğini belirten Kom Ürün Müdürü Gülban Paternoster, “Tatil denildiğinde akla ilk gelen hazırlıklardan biri de plaj alışverişi. Her yıl değişen ve yeni trendlere göre tasarlanan ürünler, bir yandan kişiliği yansıtırken diğer yandan da kişinin stilini ortaya çıkartıyor. Bu nedenle de ürün seçimlerinde kişinin trendlere uyum sağlarken kendini de ifade edebildiği parçalar tercih etmesini öneriyorum” dedi.

Renkli ve simli mayolar bu yılın öne çıkanları arasında

2023 plaj modasının, geçen yıldan çok daha renkli ve hareketli olduğunu söyleyen Paternoster, “Derin dekoltelerle seksiliği ön plana çıkaran asimetrik mayolar, dar siluetler ve parlak detaylar, üç boyutlu gül ve meyve desenleri, bu yılın öne çıkanları arasında yer alıyor. Tüm bu keyifli seçeneklerin yanı sıra, mayolarınızın tamamlayıcısı olan pantolon, gömlek ve pareo gibi plaj aksesuarları ile şıklığınızı ön plana çıkarabilirsiniz” açıklamasında bulundu.

Bu yaz plajlar rengarenk!

Bu yılın plaj giyim modasında şıklığı tercih eden kadınların vazgeçilmezi olup her sezonun klasiği siyah ve beyazın modern geometrik kesimlerle birleştiği mayoların da ön plana çıktığını ifade eden Paternoster, “Her sezonun olmazsa olmazı siyah ve beyazın yanı sıra, mavi ve pembe gibi tonlar da, bu yılın plaj giyim modasına yön veriyor. Ayrıca, Pantone Color Institute tarafından belirlenen 2023 yılının rengi Viva Magenta da bu sezonun mayo ve bikinilerine yansımış durumda. Köklerini kırmızıdan alan, kendini özgürce ifade eden, cesur ve iddialı bir renk olarak karşımıza çıkan Viva Magenta’yı plaja dair her türlü parçada görmek mümkün” açıklamasında bulundu.

Yeni sezona dair iddialı parçalar tasarladıklarının altını çizen Paternoster, tatil planı yapan herkesi, valiz hazırlamadan önce Kom mağazalarına davet ediyor.