İpek Açar ile Alper Kömürcü'nün erkek çocuğu olacak

2019'da yaşamlarını birleştiren İpek Açar ve Alper Kömürcü'den mutlu haber geldi. İpek Açar, yıllar sonra ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. 5 aylık hamile olan İpek Açar, erkek bebek bekliyor.

Yaz başında Bodrum'a yerleşen ve sadece konserler ve tv çekimleri için İstanbul'a gelen İpek Açar ve Alper Kömürcü, daha önce verdikleri röportajda "İnşaallah ailemize yeni bireyler katılır, evlat edinmek istiyoruz, ikimizde bebekleri çok seviyoruz, imkanlarımız dahilinde evlat edinmek istiyoruz" demişlerdi.

Evlendikten sonra evlat edinmek için başvuran çift, büyük bir sürprizle karşılaştı ve kendi bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor. İpek Açar: "Evlat sahibi olmayı istemenin ne olduğunu iyi biliyoruz. Bunu isterken yıllarca beklemenin ne olduğunu da biliyoruz. Allah, bize bir çocuk nasip etti. İsterim ki isteyen herkese de nasip etsin. Doğumu yaptıktan sonra başvurumuzu geri çekeceğiz. Bir ailenin hakkına girmek istemiyoruz. Çünkü bizim yerimize bir aile bir sıra atlayacak. Onların da çocuk sahibi olması bizi mutlu edecek" açıklamasını yaptı.