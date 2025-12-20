Hüseyin Cem Durak’ın tek kişilik oyunu Afife Jale Sahnesi’nde büyük ilgi gördü

Oyuncu ve yazar Hüseyin Cem Durak, Afife Jale Sahnesi’nde sahnelenen tek kişilik oyunu “Her Şeyden Önce Hiçbir Yerde” ile izleyiciden tam not aldı.

Sanat dünyasından birçok ünlü ismin ilgiyle takip ettiği oyun, prömiyer gecesinde yoğun katılımla sahnelendi.

Oyun öncesinde Durak’ın yakın arkadaşı Umut Akyürek, kulise gelerek başarılı oyuncuya destek verdi ve başarılar diledi. Akyürek, sahne arkasında Durak’ın heyecanına ortak oldu.

“Her Şeyden Önce Hiçbir Yerde”, Orta Doğu ve Anadolu coğrafyasının kadim medeniyetlerini; halk oyunları, şarkılar, rakslar, gelenekler ve gündelik kültür üzerinden ele alırken, günümüzün kaçınılmaz gerçeği olan yapay zekâ ile bu kadim mirasın nasıl bir bütünleşme yaşadığını sorguluyor. Oyun, bu sorgulamayı mizah ve ironiyle ele alarak seyirciyi hem düşündürüyor hem de güldürüyor.



Oyunun yönetmenliğini Berffin Zenderlioğlu üstlenirken, ışık tasarımı Alev Topal, sahne tasarımı Serkan Kavurt, müzikler ise Utku Güçoğlu imzası taşıyor.

Heyecanla oyunu izlediğini belirten Umut Akyürek, Hüseyin Cem Durak ile yollarının yıllar önce ortak bir projede kesiştiğini ve o günden bu yana bağlarının hiç kopmadığını söyledi. Oyunculukla ilgili soruya ise Akyürek, “Geçmişte sahne deneyimlerim oldu. Gazino Bülbülü adlı müzikalde başrol oynamıştım. Daha sonra Tedavüyyeü’l Musikiyye adlı esprili Osmanlı müzikalinde Cem Durak’la birlikte sahne aldık. Sahne sanatları bir bütündür; her alanın kendine özgü zorlukları var,” ifadelerini kullandı.

Tiyatro emekçilerine ayrı bir parantez açan Akyürek, “Provalar sırasında tiyatro sanatçılarının ne kadar büyük bir özveriyle çalıştıklarını gördüm. Aylarca, haftanın her günü yapılan provalar büyük bir aşk olmadan sürdürülemez,” dedi.

BİR TEMİZLENME ŞART

Umut Akyürek için övgü dolu sözler kullanan Hüseyin Cem Durak ise, “Umut Akyürek’i Türkiye’nin bülbülü olarak görüyorum. Kişiliği, varlığı ve gönül enerjisiyle hepimize can katan; çalışmaktan büyük keyif aldığım hem ablam, hem dostum hem de sahne arkadaşım,” şeklinde konuştu.

Son dönemde yapılan uyuşturucu operasyonlarını da değerlendiren Umut Akyürek, uyuşturucunun Türkiye’nin en ciddi sorunlarından biri olduğuna dikkat çekti. “Uyuşturucu kullanımı ilkokul çağlarına kadar indi. Ben bir anne olarak bu konuda uzun süredir mücadele ediyorum. Devletimizin yaptığı operasyonları çok kıymetli buluyorum. Bir temizlenme olmasını diliyorum. Zaman bize neler gösterecek, hep birlikte göreceğiz. ‘Influencer’ ya da ‘fenomen’ adı altında, çok yanlış ve kirli hayatlar süslenip parlatılarak gençlere rol model olarak sunuluyor. Gençler bu hayatlara ulaşabilmek için çok ağır bedeller ödüyor, yanlış ve tehlikeli yollara sürükleniyor. Bunların hepsi sistemli planlı,” dedi.

SİLAH VE UYUŞTURUCU TEŞVİKİ VAR

Rap müzik sektöründe de gençler açısından çok yanlış yanlış örnekler olduğunu belirten Akyürek, “Ergen yaştaki gençlerin büyük bir kısmı rap müzik dinliyor ve bu içeriklerde; silaha, uyuşturucuya, aşırı cinselliğe, küfre ve argo dile yönelik ciddi bir teşvik bulunuyor. Kültürel ve ahlaki açıdan akıl almaz bir deformasyon söz konusu. Elbette çocuklar ve gençler bu mesajlardan etkileniyor. Özellikle sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan, aleni şekilde sergilenen çarpık yaşam tarzları bu etkiyi daha da artırıyor.” Diyerek açıklık getirdi.