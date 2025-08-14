Harika Avcı Müslüm Gürses şarkısıyla geliyor!

Hastanede değil, stüdyodaydı! Harika Avcı, Müslüm Gürses düetiyle hayranlarıyla buluşacak! Son dönemde hakkında peş peşe asılsız iddialar ortaya atılan ünlü sanatçı Harika Avcı, Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklama ile sağlığının yerinde olduğunu ve üretmeye devam ettiğini sevenlerine duyurdu.

Geçen hafta Bakırköy Adliyesi'ne giderek verdiği kötü haberlerle 'Felâket Tellalı' olarak anılan Onur Akay hakkında konuşma yasağı ve tedbir kararı aldırdığı öğrenilen Harika Avcı, çok yakında Müslüm Gürses düeti ile hayranlarına sürpriz yapacak. Basında yer alan “hastaneye kaldırıldı” haberlerinin tamamen gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Hatta bu iddiaların yayıldığı gün, Avcı’nın stüdyoda 'Anılar' adlı yeni şarkısının kayıtlarını tamamladığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Harika Avcı, gerçek dışı yalan haberleri çıkaran kişilerle muhatap olmama kararı aldı. Ancak en son “hastaneye kaldırıldı” haberinden sonra, sanatçı, kendisi hakkında asılsız haberler yaptığını öne sürdüğü Onur Akay hakkında Bakırköy 1. Aile Mahkemesi’nden konuşma yasağı ve tedbir kararı aldırdı.



Harika Avcı, 7 Ağustos'ta Bakırköy 1. Aile Mahkemesi'ne başvurarak 6284 Sayılı kanuna göre koruma kararı aldırdı. Onur Akay'a dava açan sanatçı, 'konuşma yasağı' ve 'tedbir kararı' için başvurdu. Gazeteci Olcay Ünal Sert'e “Ben sanatımla anılmak istiyorum” diyen Harika Avcı, Ağustos ayı sonunda sözü ve müziği genç besteci Sheyh Ree imzalı yeni şarkısıyla hayranlarının karşısına çıkacak. Eylül ayında ise Müslüm Gürses ile olan "Olmaz Artık" adlı düetinin Elenor Müzik'ten yayınlanacağı müjdesini verdi.



Uzun bir aradan sonra yeniden stüdyoya giren Harika Avcı, dönüşünü sadece yeni şarkılarla değil, hayranlarını sevindirecek özel sürprizlerle de taçlandırmaya hazırlanıyor. Uzun süredir görüntü vermeyen Harika Avcı, son olarak Bakırköy de köpeğini gezdirirken görüntülenmişti. Fönlü ve bakımlı haliyle dikkat çeken sanatçı, sürpriz projelerle hayranlarını sevindirecek.