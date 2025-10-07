Gülşah Tanrıöver'in müzikteki 14'üncü durağı

Türk pop müziğinin güçlü ve özgün seslerinden Gülşah Tanrıöver, müzik kariyerindeki 14. şarkısını dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Daha önce Mustafa Ceceli ile yaptığı iş birlikleri, Yıldız Tilbe şarkısına getirdiği özel yorum ve milyonlarca kez dinlenen hit parçalarıyla müzikseverlerin kalbinde ayrıcalıklı bir yer edinen sanatçı, bu kez yeni teklisi “Bile Bile” ile listelere damga vurmaya hazırlanıyor.

Kendine özgü yorum gücü, söz yazarlığı ve sahne duruşuyla dikkat çeken Gülşah Tanrıöver’in yeni şarkısı “Bile Bile”nin aranjörlüğü Özkan Meydan, prodüktörlüğü ise Ahmet Ulvar Tanrıöver tarafından üstlenildi.

Sanatçının kendi prodüksiyon markası By Tanrıöver tarafından hayata geçirilen projenin tüm yayınlama, dağıtım ve klip çalışmaları Dark’n Dark Müzik tarafından üstlenildi. Klibin çekimleri İstanbul’da Honeybee Stüdyoları’nda gerçekleştirildi. Yönetmen koltuğunda ise başarılı yönetmen Enes Bilal Taşcı yer aldı.

Gülşah Tanrıöver, yalnızca müziğiyle değil; toplumsal konulara duyarlılığıyla da tanınıyor. Sanatçının uzun süredir destek verdiği sosyal sorumluluk projeleri, onun müzikte sadece duygulara değil, vicdana da ses olma çabasını yansıtıyor. Bu yeni eser de aynı anlayışın bir ürünü olarak dinleyicilere ulaşacak. Müziğin dönüştürücü gücüne inanan Tanrıöver, şarkısıyla yalnızca bir melodi değil, bir farkındalık da sunmayı amaçlıyor.

Son dönemde ses getiren “Menşure Hanım” adlı eserinde türkü, pop ve rap tınılarını bir araya getirerek farklı bir tarz ortaya koyan sanatçı; “Acımı Çeke Çeke”, “Simsiyah” ve “Tutsak” gibi şarkılarıyla dijital platformlarda milyonlarca dinlenme elde etti ve birçok ödüle layık görüldü. Özellikle “Simsiyah” ve “Acımı Çeke Çeke” ile kazandığı ödüller, onun müzik dünyasındaki güçlü konumunu bir kez daha pekiştirdi.

Ruhlara dokunan sözleri, etkileyici klibi ve güçlü prodüksiyon kalitesiyle Gülşah Tanrıöver’in “Bile Bile” adlı bu çalışması, sonbahar müzik listelerinin en çok konuşulan projelerinden biri olmaya aday. ''Bile Bile'' tüm dijital platformlarda ve klibi NetD Youtube kanalında yayında!