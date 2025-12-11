GQ gecesinde ünlüler geçidi

GİRAY’I HEMEN EMEKLİ ETMEYİZ

Prens' dizisinin Larg'ı başarılı oyuncu Bahadır Vatanoğlu, GQ davetinde klasik tarzıyla göz doldurdu. Modayla arası olmadığını söyleyen oyuncu, Giray Altınok’la çalışmanın zor olduğunu dile getirirken “Çünkü çok komik. İnanılmaz zeki bir adam. Provalarda söylediğini çekimde bambaşka doğaçlıyor, gülmemek için yanaklarımızı sıkıyoruz” dedi.

Giray Alıtnok’un “Yorulursam emekli olurum” sözlerine değinen oyuncu, “Çok güzel işler yapıyor, maşallah işleri açıldı. Daha yapacak çok işi var, hemen emekli etmeyiz onu” diye konuştu.

HAKAN ÇELEBİ’DEN YENİ DİZİ MÜJDESİ

Bereketli Topraklar dizisine erken veda eden Hakan Çelebi, yeni bir projeyle ekrana döneceğini açıkladı. Şıklığıyla dikkat çeken Çelebi, “Ütü takıntım var, ütülü olduktan sonra her şeyi giyerim” dedi. Merakla beklenen Yeraltı dizisinin çekimlerinin başladığını duyuran oyuncu, dizide Bozo (Uraz Kaygılaroğlu) ve Sultan’ın (Sümeyye Aydoğan) kardeşini canlandıracak.

BURAK DAKAK ÖDÜL TÖRENİNE NİŞANLISI LEYLA TANLAR İLE KATILDI

Yılın yükselen yıldız oyuncusu ödülünü alan Burak Dakak, törene nişanlısı Leyla Tanlar ile birlikte katıldı. Gecenin en dikkat çeken çiftlerinden olan ikili, evlilik planlarının devam ettiğini söyleyerek, “Keyfimiz yerinde. 2026’dan sağlık, mutluluk ve huzur diliyoruz” dedi.

DERİN BEŞİKÇİOĞLU: İKİ DAKİKADA HAZIRLANDIM

Setten çıkar çıkmaz törene yetişen Derin Beşikçioğlu, “İki dakikada hazırlandım” diyerek şaşırttı. Veliaht dizisinin set ortamının çok keyifli geçtiğini belirten oyuncu, “Esenler ev gibi oldu. Biz onlara, onlar bize alıştı” dedi.

DOĞUKAN POLAT ŞIKLIĞI VE AKSESUARLARIYLA GECENİN İLGİ ODAĞI OLDU

Son dönemin öne çıkan oyuncularından Doğukan Polat, törende şıklığıyla dikkat çekti. Semih Saygınel’in hayat hikayesini anlatan Usta dizisinde yer alan Polat, aynı zamanda üç sezondur tiyatro sahnesinde.

Aksesuar tutkusunu anlatan oyuncu, “Takılara çok para harcarım, hatta artık kendim üretiyorum. Kendi markam var. Kol düğmeleri, yüzükler ve broşlar benim için önemli” dedi. Pırlanta dahil birçok materyal kullandığını belirten Polat, “Benim için malzeme değil, hissettirdiği önemli” diye konuştu.