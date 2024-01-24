Gayrimenkuldeki şişirilmiş rakamlar gerçek değerine inmeye başladı

Konut fiyatlarındaki fahiş artışlar ev almak isteyenleri uzun bir dönem zorladı. Pandemi sonrasında yaşanan büyük depremler ve yaşanması öngörülen İstanbul depremi korkusu, dolar kurundaki dalgalanmalar konut fiyatlarını aşırı şekilde şişirmişti. Bu şişirilmiş fiyatların son 6 aydır düşüşe geçtiğini ve neredeyse %20 %22 oranında bir düşüş yaşandığını söyleyen TÜGİAD Üyesi, Gayrimenkul Uzmanı Gamze Özlü, “Piyasadaki gayrimenkul rakamları çok şişmişti, yani değerinde değildi. Fazlasıyla şişirilmiş rakamlar. Bunlar piyasa şartları ile ilgili değil maalesef bireysel nedenlerle şişirilmiş rakamlar” dedi.

YABANCI YATIRIMCINI PİYASAYA GİRMESİ FİYATLARIN ARTMASINA ETKİ ETTİ

Yeni yapılacak projelerde müteahhitlerin büyük zorluklar içinde projelere girdiğinden bahseden Özlü, “İnşaat maliyetleri çok yükseldi ama konut fiyatlarının yükselmesi biraz da bizim halkımızla alakalı bir şeydi. Yabancı yatırımcının da çok rağbet gösterip konutu yatırım aracı olarak görmeleri nedeniyle işte ‘benim malım 5.000.000 TL ama yabancı alırsa 7.000.000 TL olur, yabancı alsın’ böyle böyleşişti rakamlar aslında. Şu anda bana geriliyor gibi gelmiyor, düşüş de demiyorum fiyatlar gerçek değerine gelmeye başlıyor” diye konuştu.

“ARTIK YATIRIM ARACI OLSUN DİYE EV ALINMIYOR”

Konut satışlarının durmasının, fiyatların düşmesine etki edeceğinden bahseden Gayrimenkul Uzmanı Gamze Özlü, “İhtiyacı olup da mecbur ev almak zorunda olanlar konut alıyorlar, onun haricinde kimse artık yatırım aracı olsun diye ev almıyor” dedi. Yüklü parası olan yatırımcının mevduat faizlerine yöneldiğinden bahseden Özlü, “Yatırımcı mevduat faizindeki getiriyi çok daha sıcak, daha cazip bulduğu için konut yatırımından kendini çekiyor. En çok etken maalesef ki mevduat faizleri oldu. Çünkü o aralıklarda bir ev aldığında ona kira getirisi mevduat faizinden aldığı getiri ile kıyaslanabilecek durumda bile değil. Nakitte kalmaya karar veriyorlar. Şu an parası olan ve alım yapmak isteyen için doğru zaman. Çünkü şu anda konut fiyatları gerilemiş durumda. 2024’ü ikinci çeyreğinden sonra sonlarına doğru benim öngörüm konut rakamları tekrar bir çıkışa geçer o yüzden de belki tekrar bugün almam dediğiniz evi aynı rakamları bulamayıp alamayabilirsiniz” diye konuştu.

“YATIRIMCI ARSA ALIMINA YÖNELDİ”

Konuta erişimin zorlaşmasıyla ev sahibi olmak isteyenler arsaya yöneldi. Konut Fiyatlarının aşırı uç noktalara gelmesiyle, tapu sahibi olmak isteyen insanların diğer alternatifi de arsa alımı. Ev almaya maddi gücü yetmeyenler arsa alımına yöneliyor. Gayrimenkul Uzmanı Gamze Özlü, “Arsaya yönelme var çünkü konutlar büyük paralar olunca daha küçük ölçeklerde yatırım yapmak isteyen yatırımcılar arsaya yöneldi. Toprak hiç kimseye kaybettirmez hele de toprak alıp da uzun vadede beklemeyi öngörüyorsanız. Muhteşem bir kazanç olabilir. Doğru lokasyondan doğru seçimi yaptığınız zaman ilerleyen günlerde çocuklarınıza belki de çok iyi çok kazançlı bir miras bırakmış olacaksınız” diye konuştu.