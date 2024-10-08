Garipoğlu Ailesi suskunluğunu bozdu: Bizi unutun artık

Münevver Karabulut’u vahşice öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında Silivri Cezaevinde kaldığı hücresinde intihar etmişti. Garipoğlu’nun ölümünün ardından birçok senaryo da gündeme gelmişti.

Mezardaki kişinin Cem değil başkası olduğu yönündeki iddialar artarken, 10 yıl sonunda mezarın açılmasına karar verildi. Mezardan çıkan kemik ve kafatası adli tıp kurumunda incelendi ve alınan DNA örneklerinin Cem’in anne ve babasıyla tam uyumlu çıktığı bildirildi.

Raporun ardından Garipoğlu ailesi suskunluğunu bozdu. Garipoğlu ailesinin avukatı Orhan Şahin, ‘Esra Ezmeci ile Yeni Baştan’ programında sonuca dair açıklamalarda bulundu.

“KARABULUT AİLESİNİN AVUKATI ASILSIZ İDDİALARI TETİKLEDİ”

Münevver Karabulut’un avukatı Rezan Epözdemir’in asılsız iddiaların artmasında büyük rolü olduğunu söyleyen Orhan Şahin, “Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, yıllar içerisinde bu olayı tetikledi. Komplo teorilerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Garipoğlu ailesine yıllardır süren iftira ve baskının son bulmasını istiyoruz” dedi.

“GARİPOĞLU DOSYASI TOPLUMSAL BİR LİNCE DÖNÜŞTÜ”

Şahin, Garipoğlu dosyasının çığırından çıkarak toplumsal bir lince dönüştüğünü de söyleyerek, "Garipoğlu olayı yıllardır bir reklam malzemesi haline getirildi. Kurşun gönderilen bir avukat suç duyurusunda bulunmaz mı? Yaşanan olaylar yıllardır toplumsal lince dönüştü. Aile bu süreçte çok yıprandı” dedi.

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