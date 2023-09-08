EYT'li Cem Yılmaz aldığı emekli maaşını açıkladı

Komedyen Cem Yılmaz geçtiğimiz Haziran ayında emekli oldu. EYT kapsamında Bağ-Kur’dan emekli olan Cem Yılmaz, Erşan Kuneri setinden bir fotoğrafını paylaşarak, emekli maaşının ne kadar olduğunu duyurdu. Yılmaz, ilk maaşını aldığını ve maaşının 12 bin 680 TL olduğunu açıkladı.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Yılmaz, “1996 dan beri setteyim…etti mi sana 27 sene…Mayış 12.800 Allah bereket versin” ifadelerini kullandı.

"EMEKLİ OLDUM, KAFAM RAHAT"

Yılmaz, 1988 yılında başladığı iş hayatının sonuna geldiğini belirten Cem Yılmaz, Bağ-Kur emeklisi olduğunu ifade etmişti.

Emekli olduktan sonra paylaşım yapan Yılmaz, "Arkadaşlar ben emekli oldum. bundan sonra kafam rahat. Allah herkese nasip etsin… İlk emekli postumla sizlerleyim. 1988'de başlayan iş hayatımın sonuna geldim. Artık Bağ-Kur emeklisiyim. İlk maaşımı aldım. 12.680 TL.Teşekkürler hayat. Çok çok mutluyum… Ciddi görüşmek isteyen emeklilerle görüşürüm" demişti.