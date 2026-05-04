Emir Can İğrek hayranlarını yağmur durduramadı!

Emir Can İğrek Ankara konserinde bir hayranının babaannesiyle görüntülü konuştu ve onun şarkı isteğini kırmayarak telefonda “Bir Karanfil” şarkısını okudu.

Türk Pop Müziği'nin sevilen isimlerinden Emir Can İğrek, Ankara ve Kocaeli’nde iki gün üst üste konser verdi.

Emir Can İğrek’in ilk konser durağı Ankara Holly Stone Performance Hall oldu. Hit şarkılarıyla izleyenlere müzik ziyafeti yaşatan İğrek, sohbetiyle de izleyicisini gülümsetti. Konserin başlarında sanatçı, orkestrada görev yapan bir arkadaşının doğum gününü sahnede kutladı. Alkışlar eşliğinde yapılan bu sürpriz izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

SANA KURBAN OLURUM

Konserin en çok konuşulan bölümlerinden biri ise telefondan gelen sürpriz bir istek oldu. Seyircilerden birinin babaannesi görüntülü arama ile sahneye bağlanarak “Yakışıklı oğlum, benim için Bir Karanfil şarkısını söyler misin?” demesi salonda gülümsemelere neden oldu.



Bu isteğe kayıtsız kalmayan İğrek, “Oy kurban olduğum, söylerim tabii ki” diyerek şarkıyı sahnede seslendirdi. O anlarda salon adeta alkışlarla yankılandı. İğrek, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

KOCAELİ YAĞMUR DİNLEMEDİ

Emir Can İğrek’in ikinci durağı ise Kocaeli oldu. Yağmur çamur demeden konseri dinleyen hayranları unutulmaz bir gece yaşadı.



Ünlü sanatçı, 8 Mayıs’ta İzmir, 15 Mayıs'ta Denizli, 16 Mayıs'ta Afyon, 20 Mayıs'ta Balıkesir ve 23 Mayıs tarihinde Adana’da konser vermeye hazırlanıyor.