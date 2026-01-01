Emel Sayın’dan duygusal itiraf: Ünlü olmanın bedeli özgürlük

Yeni yıl coşkusu, 31 Aralık akşamı Günay Restaurant sahnelerinde unutulmaz anlara dönüştü.

İstanbul Günay’da Emel Sayın ve Kubat sahne alarak izleyicilere müzik dolu bir gece yaşatırken, Ankara Günay Restaurant’ta arabesk müziğin güçlü sesi Emrah sahne aldı. Yıldız isimler, 2026’ya müzik, duygu ve eğlence dolu bir “merhaba” dedi.

İSTANBUL GÜNAY’DA EMEL SAYIN & KUBAT İLE ZARAFET VE EĞLENCE BİR ARADA

İstanbul Günay Restaurant’ta Türk sanat müziğinin efsane sesi Emel Sayın ve sevilen yorumcu Kubat, yılbaşı gecesine damga vurdu. Emel Sayın’ın zarafeti ve nostaljik şarkıları konukları geçmişe götürürken, Kubat’ın güçlü sahne performansı ve coşkulu repertuvarı salondaki enerjiyi zirveye taşıdı. Saatler 00.00 gösterdiğinde Emel Sayın ve Kubat birlikte geri sayım yaparak 2026’ya “Mavi Boncuk” parçasını söyleyerek girdiler.

Emel Sayın, sahne öncesi yaptığı açıklamada 2025 yılını anlatmanın uzun bir hikâye olacağını söyleyerek, sağlıklı olduğu ve seyircisiyle buluşabildiği için yılı iyi geçti saydığını dile getirdi. 2026’nın ülkemize ve tüm insanlara sağlık, huzur ve bolluk getirmesini dileyen sanatçı, dünyada savaş çanlarının susmasını ve barış içinde bir yıl yaşanmasını temenni etti.

Bu yıl sanat hayatında 60. yılına ulaştığını belirten Sayın, yeni yılı evde geçirmek yerine sahnede olmayı her zaman tercih ettiğini söyledi. Çocukluğunda yılbaşı gecelerinde hissettiği, kimsenin bilmediği o yalnızlık duygusunu ilk kez paylaşan sanatçı, soğuk havada gökyüzüne ve yıldızlara bakarken başka bir âleme gitmiş gibi hissettiğini anlattı. Bugün ise konserlerinde sevenleriyle buluştuğu için kendini mutlu ve iyi hissettiğini dile getirdi. Emel Sayın, 60 yıllık sanat hayatında ünlü olmanın pek çok fedakârlığı beraberinde getirdiğini vurgulayarak, en büyük kaybın ‘Özgürlük Duygusu’ olduğunu sözlerine ekledi.

KUBAT SANATÇI BÜYÜĞÜ ORHAN BABA’NIN ELİNİ ÖPTÜ

İstanbul Günay’da geceye katılan konuklar arasında usta sanatçı Orhan Gencebay da yer aldı. Eşi Sevim Emre, oğlu ve geliniyle birlikte mekâna gelen Gencebay, orta locada yerini aldı. Gecede sahne alan Kubat, sanatçı büyüğü Orhan Gencebay’ın yanına giderek elini öptü ve usta sanatçıdan bir eser seslendirdi. Bu anlamlı anlar, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Arabesk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay, gece boyunca hayranlarının fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştığı isim oldu. Gecede Orhan Gencebay, yeni yıl için de kısa bir mesaj paylaşarak, “Yeni bir yıla girerken tüm kalbimle umut, sağlık, huzur ve barış diliyorum. 2026’nın ülkemize ve tüm insanlığa güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Müziğin birleştiren gücüyle birlikte daha iyi günlere ulaşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.



ANKARA GÜNAY’DA EMRAH’TAN YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI

Ankara Günay Restaurant’ta ise Arabesk müziğin güçlü sesi Emrah, yılbaşı özel sahnesiyle başkentlilere müzik dolu bir gece yaşattı. Hit parçaları ve duygusal şarkılarıyla dinleyicileri kendine hayran bırakan Emrah, sahnedeki enerjisiyle yeni yıl coşkusunu doruğa çıkardı. Emrah’da yeni yıl dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Emrah, 2026’nın herkese sağlık, mutluluk ve umut getirmesini dileyerek, yeni yılda sevginin ve dayanışmanın çoğalması temennisinde bulundu.