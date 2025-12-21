Ebru Yaşar'ın sahne tarzı

Ebru Yaşar, Günay sahnesinde müzik dolu bir geceye imza attı. Sahneye dantelli siyah tulumuyla çıkan Yaşar, zarafeti ve güçlü sahne duruşuyla davetlilerden tam not aldı. Ebru Yaşar, Günay Restaurant’taki sahnesinde repertuvarıyla olduğu kadar sahnedeki şıklığıyla da dikkat çekti. Siyah dantel tulumu ve sade aksesuarlarıyla gecede stiliyle de adından söz ettirdi.

Yoğun ilginin olduğu gecede izleyiciler, Ebru Yaşar’a şarkılar boyunca eşlik ederken, başarılı performans uzun süre alkışlandı. Sahnedeki enerjisi ve samimi tavırlarıyla dinleyicileriyle güçlü bir bağ kuran Yaşar, unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne öncesine basın mensuplarıyla bir araya gelen Ebru Yaşar, “Bu bağın temelleri çok eskiye dayanıyor. Dinleyicilerimle aramda hiç kopmayan, eskimeyen ve çok güçlü bir bağ var” dedi. Sahne öncesi kulis ritüelleri sorulan ünlü sanatçı, “Kulisimde de dostlarımı ağırlarım. Pozitif olmak isterim. Sahne öncesi negatif düşüncelerden uzaklaşırım” diye yanıt verdi. Ebru Yaşar yılbaşında da İstanbul’da sahne alacağını söyleyerek, yılbaşı sahnesini sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.