Duygu Sarışın'ın aşk mutluluğu! Yüzü gülüyor

Duygu Sarışın, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

'Ben Leman' dizisi final yapmasına rağmen sık sık dizideki arkadaşlarıyla buluşmasına oyuncu, "Hızlı final bekliyor muydunuz?" sorusuna, "Biz güzel ekiptik. Çok keyifli iş oldu. Belki devam edecek" yanıtıyla dikkat çekti.



Kendisinden bahseden Sarışın, "İzmir'deydim, yeni geldim. Sonra Londra'ya gideceğim. Dönüş biletini almadım" ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Mete Atatüre ile birlikte olan oyuncu, "Yalnız mı gideceksiniz beyefendi orada mı?" sorusuna, "Beyefendi orada" yanıtını verdi. Tarzıyla dikkat çeken Sarışın, mağazaları gezdikten sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı. Oyuncu, Londra seyahati için alışveriş yaptı. Neşeli haliyle dikkat çeken Sarışın, daha sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.