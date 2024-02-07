Doğumdan 2 ay sonra kamera karşısında

İlahiyatçı Prof. Caner Taslaman’ın birikimlerini aktardığı metinlerin, müzik adamı Alper Kömürcü tarafından Türk motifleri, uluslararası armoni ve orkestrasyon bestelendiği Yaratılış Projesi’ni yaratıcıları ilk kez anlattı.

Prof. Caner Taslaman duygularını şu sözlerle anlattı: Alper Hocamla buluştuk, Yaratılış’la ilgili, dini içeriğiyle varoluşsal içeriğiyle ilgili sözler yazarsanız ben onu bestelerim dedi. Sağolsun İpek Hanım da güzellik katmayı kabul etti. Oldukça derin sözleri, farklı müziklerle sunmayı denedik. Umarız beğeneceksiniz.

Alper Kömürcü: İslam coğrafyası için ilk, dünya da örneği yok

Alper Kömürcü: Pandemi döneminde başladık, aslında 3 seneye yaklaşıyor proje. 1 saatlik bir sahne gösterisi aslında. O sahne gösterisinin yarım saatlik bölümünü 8 Mart’ta yayınlayacağız. İçinde senfonik tarz var, oratoryo bestemiz var, davullarla zikir yapılan her tarzdan çok farklı tarzdan müziklerin birleştiği özel bir proje yaptık. İnşaallah da dinleyicisini bulur, herkes beğenir. Proje, İslam coğrafyası için bir ilk ama, dünyada da örneği olmayan özel bir proje.

KAYAHAN FİLMİ İÇİN BİZE GELEN SENARYO, PROJE YOK

İpek Açar: Onur duydum

Çok mutluyum, yeni bir şarkı, yeni bir eser. Sevgili eşim Alper Kömürcü ve Prof. Caner Taslaman’ın projesi bu. Ben de Yaratılış eserini seslendirdim. Onur duydum. Aslında projenin anlamı inançlı yaşamanın hayatımıza ne kadar anlam kattığı, Allah'ın ve Kuran'ın mucizelerini anlatan, dünyada hiç yapılmamış, içinde senfonik tınıların olduğu, Caner Hoca’nın bu zamana kadar birikimini anlattığı bir proje… Aslında bu proje, anlatılmaz dinlenir… Alper bu projeyi ilk yapmak istediğinde, baktı ki dünyada hiç yapılmamış bir iş olduğunu gördü. Çok çeşitli müzik var albümde, bir şarkısı oratoryo, bir tanesinde rock tınıları var. İnançlı yaşamanın hayatımıza kattığı muhteşemliği anlatıyor. Besteler tamamen Alper’e ait.

Ömer’le daha farklı duygular yaşıyorum

İpek Açar, henüz 50 günlük olan oğlu Ömer Alp’i de ilk kez basın mensuplarına anlattı. Açar: İki ayın dolmasına 10 günümüz var. Ömer, çok tatlı, çok lokum ilk kez ayrıldık. Sabah sete gelirken Alper’in de benim de gözlerim doldu. Çok mutluyum. Çok güzel, çok farklı bir duygu…. Daha dingin, daha telaşsız, daha farklı duygular yaşıyorum. Aslı Gönül’ü dünyaya getirdiğimde 23 yaşındaydım, öksürse telaşlanıyordum… İlk olduğu zaman bilmiyor her şeyi… Şimdi Ömer’de telaşsız, dingin, tadını çıkararak yaşıyormuş gibiyim. Ömer herkesin kalbini fethetti, Anneannesi, Babaannesi, dedeleri herkes aşk yaşıyor.

Ömer Alp'in adını ablası Aslı Gönül koydu

Ömer'in ismini ablası koydu, Ömer ismi tüm dünyada biliniyor dedi, Alp de Ömer’i sevmezse Alp’i kullanır dedi. 8 buçuk kilo aldım, çok fazla kilo almadım hamileleğimde… Ömer 2 kilo 700 gr doğdu. Gluten alerjisi çıktı bende, o da benim kilo almamı engelledi. Bütün sevdiğimiz, kilo aldıran hiçbir şey yiyemedim. Aslı Gönül’de 16 kilo almıştım.

Kayahan filmi ile ilgili bize gelen senaryo yok

İpek Açar, Kayahan'ın kızı Beste Açar’ın açıklamasıyla gündeme gelen Kayahan filmi için de ilk kez yorum yaptı. İpek Açar: Şu anda netleşmiş, bize gelen bir prodüksiyon şirketi ya da senaryo yok. Tabii ki bir Kayahan filminin olmasını ister misiniz derseniz, Aslı Gönül de ben de çok isteriz. Çünkü Kayahan çok kıymetli bir insan, şarkıları dinleniliyor, söyleniliyor, ölümsüz bu olsa gerek diyorum her zaman ben… Çok da mücadeleyle geçmiş onun sanat hayatı, o yüzden pek çok kişiye de ilham, güç kuvvet verecektir… Bizim yaptığımız iş kolay bir iş değil, çok mücadele gerektiriyor, hayal kırıklıklarıyla doldu bazen. O bu hayal kırıklarının üstesinden gelmiş, çok özel bir besteci… Tüm hayatının, bütününün film haline gelmesini isteriz, bizim aile avukatımız Özal Bey ilgileniyor, Kayahan’la ilgili olan tüm projelerle; henüz ona gelen bir prodüksiyon şirketi, bir senaryo yok, olunca tabii ki sizlerle paylaşırız herkesin haberi olur….