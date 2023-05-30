Doğukan Güngör ile adı aşk dedikodusuna karışan Seray Kaya'dan flaş itiraf

Oyuncu Seray Kaya, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Berk Oktay ile başrolünü paylaştığı 'dizinin final yapacağını söyleyen oyuncu, "Her şey yolunda. Final yaptık, tatil başladı. Sanırım haziran ayında pek bir şey yapmayacağım. Biraz kendime zaman ayıracağım. Temmuz ve ağustos ayında ufak ufak tatillere başlarım" dedi. Kaya, "Sezon nasıl geçti?" sorusuna, "Yorucu ama keyifli bir sezondu. Böyle bir dönemde 36 bölüm çekmek zor. Bundan dolayı da çok mutluyuz. İnşallah yenileri olacak. Menajerim yeni projeler için görüşmeler yapıyor" yanıtını verdi.

"DOĞUKAN SEVDİĞİM BİRİ..."

Oyuncu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Doğukan Güngör sorularına, "Özel hayat konuşmuyorum. Hayatımda kimse yok. Bu yeterlidir bence... Doğukan çok sevdiğim biri... Ama bu konuları konuşmayalım" diye cevap verdi.