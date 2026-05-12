Demet Şener güzellik sırrını paylaştı

Şair Erhan Pendük’ün merakla beklenen "Adı Aşk Onun – Hasretlerin Şairi" isimli şiir kitabının lansmanı, sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü ismin katılımıyla görkemli bir şekilde gerçekleşti. Geceye katılanlar arasında, şaire verdiği destekle dikkat çeken ünlü manken Demet Şener de vardı.

YILLARA MEYDAN OKUYAN SIRRINI PAYLAŞTI

Kariyerinde 31 yılı geride bırakmasına rağmen güzelliği ve zarafetiyle yıllara meydan okuyan Demet Şener, lansmanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Şair Erhan Pendük, bu anlamlı gecede kendisini yalnız bırakmayan Şener’e gönülden teşekkürlerini iletti.

Güzelliğinin ve bitmek bilmeyen enerjisinin sırrı merak edilen ünlü manken, içsel huzuruna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Her güne aynı yüksek enerjiyle başlıyorum. Hayatta sahip olduğum her şeye şükrediyor ve kendimi çok kıymetli görüyorum."

DEMET ŞENER'E ÖZEL ŞİİR SÖZÜ

Gecenin en dikkat çeken sürprizlerinden biri ise Erhan Pendük'ten geldi. Başarılı şair, bu özel gününde yanında olan Demet Şener'e ithafen özel bir şiir kaleme alacağının sözünü verdi.

HER DİZEDE SAKLI BİR HİKÂYE

Erhan Pendük için şiir, yalnızca alt alta dizilmiş kelimelerden ibaret değil. Şiiri, yaşanmışlıkların bir iz düşümü olarak gören şaire göre; her eser başlı başına bir hikâye ve derin bir duygusal yolculuk barındırıyor. Kitapseverler, onun eserlerini okurken sadece şiir okumakla kalmıyor, aynı zamanda her dizenin ardında saklı kalmış bir yaşanmışlığa da tanıklık ediyor.

Samimi anlatımı, etkileyici dili ve duygu yüklü kalemiyle okurlarının kalbine dokunan Erhan Pendük, Türk edebiyatındaki özgün yolculuğunu başarıyla sürdürmeye devam ediyor.