Snob Magazin'in özel haberine göre; Geçtiğimiz ağustos ayında İstanbul'da görkemli bir düğünle evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, boşanıyor. Geçtiğimiz ay evliliklerinde kriz çıkan çift, aşklarına ikinci şansı vermişti. Özdemir, eşiyle yaşadığı Levent'i evi terk etmiş, daha sonra ilişkilerine kurtarmak için yeniden aynı evde yaşamaya başlamıştı.

Bir süredir ilişkilerini kurtarmaya çalışan oyuncu ve şarkıcı, başarılı olamadı. Özdemir'in geçtiğimiz günlerde Koç'la kaldığı Levent'teki evinden eşyaları alıp, bekar olduğu dönemde yaşadığı Zekeriyaköy'deki evine geçtiği iddia edildi. Çiftin, önümüzdeki günlerde boşanmak için mahkemeye başvuracağı söyleniyor.



Özdemir, geçtiğimiz akşam eşinin başrolünde yer aldığı 'Özür Dilerim' filminin galasına da katılmamıştı.