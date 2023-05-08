Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşandı 08.05.2023 15:20 Ünlü oyuncular Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliği sekiz ay sürdü. İşte haberin detayları... Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde ortaklaşa açıkları davada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Özdemir avukatı Duygu Bostancı ve Oğuzhan Koç avukatı Ayşegül Mermer ile beraber katıldıkları davada birbirlerinden hiç birşey talep etmedi. Çift, sekiz ay önce evlenmişti. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Demet ÖzdemirOğuzhan Koç