Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşandı

Ünlü oyuncular Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliği sekiz ay sürdü. İşte haberin detayları...

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde ortaklaşa açıkları davada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Özdemir avukatı Duygu Bostancı ve Oğuzhan Koç avukatı Ayşegül Mermer ile beraber katıldıkları davada birbirlerinden hiç birşey talep etmedi. Çift, sekiz ay önce evlenmişti.



HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Demet ÖzdemirOğuzhan Koç

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi