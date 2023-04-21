Demet Özdemir boşanma açıklamasından sonra çıkan iddialar hakkında flaş açıklama...

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, boşanmaya karar verdi. Çift hakkında çıkan iddialara ünlü oyuncu Demet Özdemir, son noktayı koydu. İşte haberin detayları...

 

Sekiz ay süren evliliklerini sonlandırma kararı alan Oğuzhan Koç-Demet Özdemir çiftinden Özdemir, önceki gün Emirgan’da görüntülendi. Bir dergi çekimi için teknede objektif karşısına geçen Özdemir, çekim sonrası gazetecileri kırmayarak kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Boşanma kararları sonrası ortaya atılan iddialar hatırlatılan Demet Özdemir, "Çıkan iddialara çok şaşırmadım ama gerçeği yansıtmıyor. Bizim ilişkimizde çıkan dedikodular gibi başımıza bir şey gelmedi. İkimizde saygı çerçevesi içerisinde ilişkimizi noktalama kararı verdik" dedi.

Özdemir, "Ne aldatma, ne de şiddet gibi iddialar doğru değil. Biten bir ilişki sonrası konuşmak ne bana ne de Oğuzhan'a yakışır. Aramızda bir kin, nefret, öfke yok. Ortaya atılan takı, ev, mal, mülk gibi dedikodular beni çok üzüyor. Hiç birisi gerçeği yansıtmıyor. Böyle şeyler konuşulmadı" diyerek çıkan dedikodulara son noktayı koydu.

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Demet ÖzdemirOğuzhan Koç

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