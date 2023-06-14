Demet Özdemir Atina'dan ev aldı mı? Oyuncudan flaş itiraf!

Pantene’in en inovatif ürün serisi, cilt bakımından ilham alan Yeni Pantene Hydra Glow için Soho House Rooftop’ta düzenlenen lansman etkinliği Demet Özdemir’in saçlarının ışıltısı ve Gaye Su Akyol’un unutulmaz canlı performansı ile yaza damgasını vurdu.



Geçtiğimiz günlerde çıkan ""Hem tatil hem de yatırım yapan Demet Özdemir, iddialara göre Yunan Adaları’ndan milyonluk yeni bir ev aldı" haberlerine de açıklık getiren Özdemir, "Onu çok önce almıştım zaten. Onun dışındaki detaylar her yerde farklı yazılıyor zaten. O tamamen bana kalsın. Bu haber doğru. Bir ev aldım. Ama daha tam anlamı ile bitmedi" dedi.



"TATİLİM DEVAM EDECEK"

Atina tatilinde paylaştığı pozlar sosyal medyanın gündemine oturan Özdemir “Birkaç işim olduğu için tatile çıktım. Gitmişken de çok sevdiğim bir arkadaşım ile buluşmuştum. Ortaya da çok güzel görüntüler çıktı. Çok güzel anılar biriktirmiş olduk. Çok keyifliydi. Güzel yorumlar almak güzel, benim hoşuma gidiyor. Ne zamandır böyle paylaşımlar, böyle tatil yapmıyordum. Beni böyle sevenler de şaşırdı, onlar için de güzel oldu. Tatilim devam edecek. Atina’ya da gideceğim, başka yerlere de gideceğim. Zaten fotoğraf paylaşımlarımdan anlarsınız" diye konuştu.