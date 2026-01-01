Cem Belevi’den yılbaşı gecesine damga vuran sahne

Ünlü sanatçı ve oyuncu Cem Belevi'nin sahneye taşıdığı özel projesi CEMiyet Gazinosu ile 31 Aralık gecesi İstanbul’un en köklü ve prestijli mekânlarından İstanbul Büyük Kulüp’te yeni yıla merhaba dedi.

Yılbaşı gecesine özel hazırlanan programda Cem Belevi, gazino kültürünün unutulmaz ruhunu modern sahne estetiği, güçlü repertuvarı ve şovlarla harmanlayarak izleyicilere görsel ve işitsel bir şölen sundu.



Nostalji, müzik ve sahne şovlarının iç içe geçtiği gece, İstanbul’un seçkin davetlilerini geçmişin zarafetiyle bugünün enerjisinde buluşturdu. Sahnedeki karizması, performansı ve izleyiciyle kurduğu güçlü bağla büyük alkış alan Belevi, yılbaşı gecesine damgasını vurdu.



CEMiyet Gazinosu, sadece bir konser değil; gazino geleneğini bugünün sahne diliyle yeniden yorumlayan özel bir deneyim olarak konuklardan tam not aldı. Yeni yılın ilk dakikalarına müzik ve alkışlar eşliğinde girilen bu özel gece, İstanbul’un yılbaşı ve magazin gündeminde öne çıkan etkinliklerden biri oldu.