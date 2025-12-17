Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in AVM tarzı

Erkan Kolçak Köstendil ve güzel eşi Cansu Tosun, geçtiğimiz gün İstinyePark’ta objektiflere takıldı.

Veliaht dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Köstendil, mağazalar arasında keyifli bir şekilde alışveriş yaparken muhabirlerle de ayaküstü sohbet etti. Yeni yıl hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen başarılı oyuncu, “Yeni yıl alışverişimizi yaptık, eksikleri tamamladık. Ailece güzel bir gün geçirdik” diyerek gülümsedi. Samimi halleri ve enerjileriyle dikkat çeken ünlü çift, kısa sohbetin ardından alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.