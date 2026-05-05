Cam Masa'da şifa, dönüşüm ve kuantum yolculuğu

Selen Görgüzel’in sunduğu, yapımcılığını Wediacorp’un üstlendiği “Cam Masa”, bu hafta izleyicilerini derin bir farkındalık yolculuğuna davet ediyor. Programın konuğu, kuantum fizik mentörü ve yazar Şebnem Tacigut oluyor.

“Hepimiz şifa arıyoruz” diyen Tacigut, geçmişte yaşadığı zorlu deneyimlerin ardından hayatının kontrolünü nasıl yeniden eline aldığını çarpıcı bir anlatımla paylaşıyor. Şiddet mağduru bir kadın olarak yaşadıklarını sorgulayan ve sebeplerini anlamaya çalışan Tacigut, bu sürecin onu nasıl dönüştürdüğünü ve kuantum fiziğin hayatına nasıl yön verdiğini izleyicilerle buluşturuyor.

“Başarı sonuç değildir, gidilen yoldur” sözleriyle dikkat çeken Tacigut, yaşamın bir öğrenme süreci olduğunu vurgulayarak, her gün kendini yeniden keşfetmenin önemine değiniyor. “Ben kendime hocalık yaptığım zaman ilerleyebileceğimi anladım” diyen yazar, bireyin kendi içsel rehberliğiyle kurduğu bağın gücünü anlatıyor.

Programda kuantum fiziğin bir bilim dalı olduğunun altı çizilirken, anda kalmak, pozitif enerji, gözlemcilik ve düşünce gücü gibi kavramlar derinlemesine ele alınıyor. Tacigut, “Kopenhag yöntemi” üzerinden hayatı gözlemleme pratiğini açıklarken, geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki bağlara dikkat çekiyor.

İnsanlığın hem maddi hem de ruhsal bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ifade eden Tacigut, ilahi bağ, kader ve özgür irade arasındaki ilişkiye de farklı bir bakış açısı getiriyor. “Maddi zenginlik, ruhsal zenginliğin bir hediyesidir” sözleriyle dikkat çeken yazar, hayat döngüleri, sayılar ve bireysel farkındalık üzerine önemli bilgiler paylaşıyor.

Programda ayrıca, geçmiş yaşantıların bugüne etkisi, kuantum alan ve olasılıklar, düşünce gücüyle dönüşüm, hastalıklar ve şifa yöntemleri gibi pek çok konu örneklerle ele alınıyor. Çocuk yetiştirmede sevgi ve güç dengesi, bireysel sınırlar ve insan olmanın anlamı üzerine yapılan sohbet, izleyicilere yeni bakış açıları kazandırıyor.

Şiddet mağduru kadınlar için de umut verici mesajlar veren Tacigut, bireyin kendi dönüşümünü gerçekleştirerek çevresindeki dinamikleri nasıl değiştirebileceğine dair ipuçları sunuyor. “Cam Masa”nın bu haftaki bölümünde; kuantum, kader ve insanın değiştirebileceği alanlar üzerine yapılan bu etkileyici söyleşi, izleyicilere hem ilham hem de yeni bir farkındalık sunuyor.