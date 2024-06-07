Çağla Akalın: Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmadım

“Köpek" adlı sinema filmde rol alan Türkiye'nin ilk transseksüel başrol oyuncusu, aynı zamanda 2013 yılında Miss Queen adıyla düzenlenen transseksüel güzellik yarışmasında Türkiye'nin ilk "Trans Güzellik Kraliçesi" ve "İlk Trans Modeli" olan Çağla Akalın, Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin her perşembe YouTube kanalında saat 20.00'de yayınlanan "Ne Hissettin" programına konuk oldu.

BABAM ÖLÜM EMRİNİ VERDİ

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin, “Kendindeki farklılığı kaç yaşında hissettin” sorusuna Akalın "5 yaşında fark ettim. Annemin doğurduğu beden erkek bedenimdeki ruh kız çocuğuydu. Klasik Türk toplumu gibi ailem de kabul etmedi trans birey olmamı. Babam ölüm emrini verdi. Sığınacağım tek yer Allah'ım. Hep dua ediyorum. " diyerek yanıtladı.

CİNSİYET DEĞİŞTİRME AMELİYATI OLMADIM

Ezmeci'nin “Neden cinsiyet değiştirme ameliyatı olmadın” sorusuna Çağla Akalın "Kadınlık veya erkeklik organla olunmuyor. Aşk için, elalem için ameliyat olmayın. Zor bir süreç." dedi.

HİÇBİR ŞEYE HAKKIMIZ YOK

Uzman Psikolog Esra Ezmeci’nin "Dini kuvvetli vicdanı yüksek birisin. Ama trans birey olduğun için bu özelliklerinden dolayı yargılanıyor musun?" sorusuna Çağla Akalın şöyle cevap verdi: Yargılanmaz mıyım? Ahlak bekçilerinin çoğu maalesef daha ahlaktan yoksun. Trans bireysen kafadan aile, ahlak ve dini yargın yok sayılıyor. Hiçbir şeye hakkımız yok. Halbuki nice takım elbiseli adamların içinde neler var neler…

TAKIM ELBİSELİ ADAMLAR EŞLERİNİN İÇ ÇAMAŞIRINI GİYİYOR

Ezmeci'nin "Neler var?" sorusuna karşılık Akalın, "Toplumda saygı duyulan birçok takım elbiseli adam eşlerinin iç çamaşırlarını giyip bizlere geliyor. Hatta bazıların eşleri de bize eşlik ediyor. " diyerek cevap verdi.