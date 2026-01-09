Büşra Cebe'den Eşref Rüya itirafı!

Eşref Rüya dizisinde “Seda” karakterine hayat veren oyuncu Büşra Cebe, önceki gün Galataport istanbul'da görüntülendi. Bir arkadaşıyla birlikte mağazaları gezen Cebe, daha sonra bir kafede oturarak boğaz manzarasının keyfini çıkardı. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, rol aldığı Eşref Rüya dizisiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Set ortamından oldukça memnun olduğunu dile getiren Cebe, “Set çok güzel gidiyor, ben çok profesyonel bir sete dahil oldum. Çok da keyifli benim için. Kalabalık bir ekibin içine katıldım. Başlarda alışmak biraz zor geldi çünkü evde tek başına masa başında senaryo yazarken kalabalığa girdim. Ama çok kısa sürede adapte oldum çünkü ekip çok iyi.” dedi. Setlerin temposuna da değinen oyuncu, eğlenceli bir ortamda çalıştıklarını belirterek, “Zor geçiyor setler ama dediğim gibi ekip gerçekten çok iyi. Yönetmenlerimiz, oyuncular ve bütün çalışan ekip çok iyi. Yoğun tempoya onlar ilk sezonda alışmışlar. Ben de onlarla birlikte alıştım. İzin günlerimiz de çok iyi” sözleriyle gülümsedi.

SEDA'YI ÇOK SERT BULUYORLAR

“Seda” karakterine sokakta gelen tepkilerden de bahseden Cebe, izleyicilerin kendisini dizideki karakterinden farklı bulduğunu söyleyerek, “İnsanlar diziden dolayı Seda’yı çok sert buluyorlar ve şaşırıyorlar. Sohbet ederken “Aaa gülüyormuşsunuz siz” diyenler çok oluyor. Bol bol sohbet ediyoruz. Ben aşırı mutluyum projede yer aldığım için.” diye konuştu.



ARAP EMİRLİKLERİNE PROJE UYARLIYOR

Oyunculuğunun yanı sıra yazdığı senaryolarla da tanınan Büşra Cebe, Arap Emirlikleri’ne Türkiye’deki projeleri uyarladığını belirterek, “Şu an 3 tane yeni dizi var. Bir yandan yaz bir yandan oyna. Haftada 3-4 gün sette, geriye kalan zamanda da masa başında geçiriyorum yazarak.” dedi. Cebe, sohbetin ardından sahilde yürüyüş yaparak gezisine devam etti.