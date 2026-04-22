Burç Kümbetlioğlu'ndan Uzak Şehir yorumu

Burç Kümbetlioğlu, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



'Uzak Şehir' dizisinde yer alan oyuncu, "Midyat'tayım set yoğun geçiyor. Set dışında bol bol geziyorum. Keyif alıyorum. Sezon finali galiba haziranın ilk haftası olacak" dedi.



Kümbetlioğlu, "Diziye gelecek sezon devam edecek misiniz?" sorusuna, "Henüz belli değil. Yakın zamanda belli olur" yanıtını verdi.



Karakteri için oyuncu, "Böyle bir projenin içinde olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin, 'En Çok İzlenen Diziler'den biri... Bu kadar kötü karakteri ilk defa oynuyorum. Bu da benim için değişik oldu. İlgi de var linçleme de var. Senaryo sonuçta" açıklamasını yaptı.