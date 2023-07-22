Boğaz’da altıncı kez Serdar coşkusu!

Her konserinde olduğu gibi şarkıları ve enerjisi ile hayran bırakan Serdar Ortaç ve Kuruçeşme Açıkhava sahnesi eğlenmek isteyen binlerce müzikseverlerin yine vazgeçilmezi ismi oldu. İlginin yoğun olduğu gecede Kuruçeşme, kapasitesinin üstünde seyirci ağırlayarak Ortaç hayranlarını dansa, müziğe, eğlenceye doyurdu.

YILLARA MEYDAN OKUYAN ŞARKILARIYLA SERDAR ŞOV!

Her konserinde biletleri günler öncesinde tükenen Serdar Ortaç, Kuruçeşme Sahnesi’ni bir kez daha tıklım tıklım doldurdu. Gerek sanatçı dostlarına verdiği gerek bu zamana kadar çıkardığı albümlerdeki şarkılarıyla senelerdir ‘Beste Fabrikası’ olarak anılan Serdar Ortaç, dinleyicilerine müzik ziyafeti yaşattı. Sahnede esmerlere armağan ettiği ‘Karabiberim’ şarkısıyla sevenlerini 90’lı yıllara götürdü, ‘Bilsem Ki’, ‘Haber Gelmiyor Yardan’ parçalarıyla ile duygu dolu anlar yaşattı. Geçmişten bugüne en sevilen parçalarını bir konsere sığdıran Serdar Ortaç, geniş repertuarı ile unutulmayacak bir müzik şölenine daha imza attı.

SERDAR ORTAÇ’LA DAVULLU ZURNALI EĞLENCE!

Eğlencenin bir an olsun azalmadığı geceye davul ve zurna performansının da dahil olmasıyla coşku ikiye katlandı. Oyun havaları eşliğinde yerinde duramayan binlerce kişi, halay çekerek Serdar Ortaç’la birlikte doyasıya eğlendi.

Ünlü sanatçı, yoğun istek üzerine 4 Ağustos’ta yeniden Paraf Kuruçeşme Açıkhava'da sevenleriyle bir araya gelecek.