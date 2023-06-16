Binlerce kişi bir kez daha “Serdar” dedi

Binlerce kişinin bir kez daha Serdar Ortaç dediği Kuruçeşme Açıkhava'da ünlü sanatçı, dansçıları, orkestrası ve muhteşem performansıyla 3. kez mekanı hınca hınç doldurdu.

En sevilen hitlerinden biri olan “Mesafe” şarkısı ile konserine başlayan Serdar Ortaç'ı hayranları alkış tufanıyla karşıladı. Sevenlerinden telefonlarını bırakmalarını ve bol bol eğlenmelerini isteyen başarılı sanatçı, esprileri ve samimi yaklaşımıyla Kuruçeşme dinleyicisini bir kez daha mest etti. Ünlü popçunun çağrısına kulak veren hayranları Ortaç'ın, ‘Karabiberim’den günümüze en sevilen şarkılarından oluşan repertuarı ile unutamayacakları bir müzik şöleni yaşadı. Kendi yazdığı şarkıları ve bestelerinden oluşan repertuarının yanı sıra oyun havalarına da yer verdiği konserinde tam anlamıyla Serdar Ortaç gecesi yaşandı. En sevilen slowlarından biri olan “Bilsem ki’ şarkısını seslendiren ünlü sanatçının tüm müzikseverleri dansa davet etmesiyle renkli görüntüler ortaya çıktı.

Ortaç, yoğun istek üzerine 4 Temmuz’da Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde bir kez daha sevenleriyle bir araya gelecek.