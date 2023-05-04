Berrak Tüzünataç koleksiyonu özel bir davetle tanıtıldı

Karma Marka Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tınarlıoğlu ve Wrangler’in marka yüzü başarılı oyuncu Berrak Tüzünataç ev sahipliğinde gerçekleşen özel davete Özge Özpirinçci, Oğulcan Engin, Mustafa Aksakallı, Saba Tümer, Aslı Kızmaz, Anıl Berk Baki, Mert Vidinli, Yiğit Dikmen ve Mirgün Cabas-Zeynep Yüksektepe gibi isimler katıldı.

Dünya çapında bir denim ikonu olarak bilinen Wrangler markası, 2023 İlkbahar-Yaz Sezonuna iddialı bir koleksiyonla giriş yaptı. Markanın bir asrı aşan köklü hikayesini ve Western ruhunu Berrak Tüzünataç’ın stiliyle buluşturan koleksiyon için düzenlenen davete katılanlar, ünlü oyuncunun rol aldığı reklam filmini de ilgiyle izlediler.

Yakın dostlarının yanı sıra moda tutkunlarıyla da bir araya gelen Erdem Tınarlıoğlu ve Berrak Tüzünataç, konuklarıyla yakından ilgilendi.