Berrak Tüzünataç'ın marka için çektirdiği fotoğraflar gündem oldu

Yaklaşık 100 yılı aşkın süredir ikonik bir jean markası olarak her döneme iz bırakan Wrangler, 2023 İlkbahar – Yaz sezonunu iddialı ve özgün bir koleksiyonla karşılıyor. Be Brave Be You mottosuyla sunulan koleksiyona stili ve kişiliğiyle Berrak Tüzünataç ilham verdi.

Dünya çapında bir denim ikonu olarak bilinen Wrangler markası, Türkiye’de iddialı bir koleksiyona imza attı. Markanın bir asrı aşan hikayesiyle Western ruhunu kucaklaştıran Wrangler x Berrak Tüzünataç Koleksiyonu özgür ve enerjik çizgileriyle öne çıkıyor. Koleksiyona adını veren Berrak Tüzünataç, kendi tarzını yansıtan tercihleri ve buluşlarıyla yaratım sürecine de esin kaynağı oldu.

Toplam 71 parçanın yer aldığı SS23 Wrangler x Berrak Tüzünataç Koleksiyonu, yaz boyunca farklı amaçlarla, farklı okazyonlarda kullanılabilecek renkli, eğlenceli ve şık parçalardan ve kombinlerden oluşuyor. Sıcak bahar ve yaz günlerine eşlik edecek parçaları renkli tonlar ve hareketli modellerle bir araya getiren koleksiyon, Tüzünataç’ın kendine has tarzıyla Wrangler’ın sıradanlığa meydan okuyan özgür Western ruhunu harmanlayarak yeniden yorumluyor.

Dinamik, genç ve renkli tasarımların yer aldığı koleksiyonda geometrik ve floral desenlerin yanı sıra sezonun önemli renkleri olan canlı yeşillerin, pembelerin, turuncuların ve morların hakimiyeti dikkat çekiyor. Western detaylı denim ceketler, bağlama detaylı desenli bluzlar, tensel kumaştan gömlekler hem renkli hem kalıp detaylı denim pantolonlar, denim elbise ve tulumlar, yaz sezonunun olmazsa olmazı denim şortlar koleksiyonun ana parçalarını oluşturuyor. Ayrıca “Be Brave Be You” “I made It”, “Reality Directed by Me” gibi slogan baskılı tişörtler markanın özgür ruhunu ve Berrak Tüzünataç’ın stilini yansıtan özel detaylar olarak koleksiyonda yer buluyor. Koleksiyonun desenlerinden uyarlanan bandanalar ve pinler ise aksesuar olarak bulabileceğiniz ürünler arasında.