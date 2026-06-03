Berna Koraltürk: İlve karakteri bana geldiğinde ağladım

TRT’nin sevilen dizisi 'Taşacak Bu Deniz'de hayat verdiği 'İlve' karakteriyle son dönemde dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Berna Koraltürk, BeStyle ONAIR dergisinin yeni sayısına kapak oldu.

Objektif karşısında birbirinden etkileyici pozlar veren güzel oyuncu, kariyerinden özel hayatına uzanan samimi açıklamalarda bulundu.



İLVE KARAKTERİ BANA GELDİĞİNDE AĞLADIM

Taşacak Bu Deniz projesindeki İlve karakterinin kendisine teklif edildiği anı anlatan Koraltürk, duygularını şu sözlerle dile getirdi:



“Audition geldiğinde daha okumaya başlarken ağladım ama sevinçten. Çünkü çocukluktan beri bir arada olan deli dolu gençlerin yaşadıkları acılarla birlikte nasıl dönüştüklerini ve nasıl ayrı düştüklerini okuyordum. Çok güzel yazılmış bir proje ve çok güçlü karakterler var. Hikâyenin gideceği yeri ben de izleyiciler gibi büyük bir heyecanla bekliyorum.”

BAZEN BAŞARDIĞINIZI DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ YERDEN YENİDEN BAŞLAMAK GEREKEBİLİYOR

2012 yılından bu yana ekranlarda yer alan başarılı oyuncu, kariyer yolculuğunda yaşadığı deneyimleri ise şu sözlerle anlattı:



“Her zaman söylüyorum; bu işte iyi ekiplerle çalışmak insanı hem motive eden hem de pozitif anlamda geliştiren çok değerli bir deneyim. Ben de her zaman bunun bir parçası oldum. Bana inanan insanlarla bir araya geldiğim için mutluyum. Elbette zor zamanlarım da oldu. Bazen başardığınızı düşündüğünüz yerden yeniden başlamak gerekebiliyor. Benim yolculuğum da böyle ilerledi. Böyle dönemlerde başarılarınızdan çok başaramadıklarınızla barışmanız gerekiyor. Mental sağlık bu mesleğin olmazsa olmazı. Bence en büyük başarı, yaşanan tüm zorluklara rağmen yola devam edebilmek.”