Aynı Yağmur Altında’dan ilk kare: Sarp Bozkurt ve Türkü Turan’dan samimi poz  

Merakla beklenen ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Aynı Yağmur Altında dizisinde Bülent karakterine hayat verecek olan Sarp Bozkurt, dizideki eşi Türkü Turan ile samimi bir kare paylaştı.

Dizide muhafazakâr bir ailede yetişen Bülent’i canlandıran Bozkurt’un karakteri, açık fikirli bir ailenin kızı olan ve Türkü Turan’ın hayat verdiği rolle evleniyor. İkilinin fotoğrafına beğeni ve olumlu mesajlar yağdı.