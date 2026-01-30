Aslı Turanlı'dan çocuklara ilham veren mesaj

Aslı Turanlı, çocuklarda böbrek sağlığının korunmasına yönelik yapılan çalışmaya katıldı.

Oyuncu ve sunucu, Türk Böbrek Vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 'Küçük Şefler Mutfakta: Sağlıklı Beslenme ve Böbrek Dostu Tarifler' etkinliğinde boy gösterdi. Turanlı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde gerçekleşen etkinlikte çocuklarla mutfağa girdi. Alı Turanlı, mutfak atölyesinde, 11–12 yaş grubundaki 12 çocuk, İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nden 12 gönüllü öğrencinin mentorluğunda ve Turanlı eşliğinde sağlıklı ve böbrek dostu tarifler hazırladı. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ve Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın da çocuklarla birlikte mutfakta yer alarak bilgilendirici paylaşımlarda bulundu.

TURANLI’DAN ÇOCUKLARI SEVİNDİREN HEDİYELER

Etkinliğe elinde hediyelerle gelen Turanlı, Diyabetli çocuklara, isimlerine özel baskılı cam su matarası ve kitapla sürpriz yaptı.

Çocukların sevinci karşısında kendisi de mutlu olan Turanlı’ya TBV Başkanı Timur Erk “ünlü bir oyuncunun bu denli ince düşünülmüş hediyelerle hazırlık yaparak gelmesi takdire şayan, kitapların ön sayfalarına güzel mesajlar da yazmış, kendisini tebrik ediyorum” dedi.

PAZARDAN ALIŞVERİŞ YAPIYORUM

Diyabet hastası olan Turanlı, "Benim 30 yaşından sonra çıktı. İlaçla kontrol altında tutabiliyorsunuz. Burada olduğum için çok mutluyum. Burada bilinç çok önemli. Çocuklarımızla olmaktan kendimi mutlu hissediyorum" dedi. Oyuncu, "Hastalık hayatınızı zorlaştırdı mı?" sorusuna, "Aslında çok şey değişmedi. Sporunu yapan ve çok su tüketen biriyim zaten. 60 yaşından sonra çıkıyormuş genelde ama 30'dan sonra olanlara arada hasta tanısı konuluyor. Daha çok beslenmeme dikkat ediyorum. Sebze ağırlıklı besleniyorum. Çok fazla su istiyor vücudum. Hayatımda etkili şekilde su tüketiyorum. Suyu da cam şişede için" yanıtını verdi. Mutfakla ilgili sorulara Turanlı, "Son ekonomik olaylardan dolayı kendi yemeğimi kendim yapıyorum. Pazara gidiyorum. Beşiktaş tarafında oturuyorum, pazarda sebzemi kendim seçiyorum. Kendim yapınca daha temiz oluyor" diye konuştu. Projelerinden bahseden oyuncu, "Bir kitap kulübü kurdum. Yapım aşamasında. Bizimki biraz daha farklı olacak. Güzel sürprizler olacak" şeklinde konuştu. Gezmeyi sevdiğini söyleyen Turanlı, "Yakın zamanda kahve markasıyla görüşme için Almanya'ya gittim. Onun dışında moda haftalarına eskisi kadar katılamıyorum. Londra'da iyi kütüphaneler var, belki ortaya gidebilirim" açıklamasını yaptı.