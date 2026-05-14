Aslı Sipahi'nin testi negatif çıktı

Nisan 2026’da ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu operasyonu kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal hayatın tanınmış isimlerinden ve milli binicilerden Aslı Sipahi de gündeme gelmişti.



Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde bazı ünlü isimlerin ifadelerine başvurulurken, operasyon magazin ve spor camiasında dikkat çekmişti.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan Aslı Sipahi hakkında yürütülen incelemelerde yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan uyuşturucu test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi.



Söz konusu gelişme, Sipahi’nin sosyal medya hesabından avukatından aldığı resmi belgeyi paylaşmasıyla ortaya çıktı. Yetkililerden edinilen bilgilere göre Sipahi’nin adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakıldığı ve soruşturmanın diğer şüpheliler yönünden sürdüğü belirtildi.



Kamuoyunda geniş yankı uyandıran operasyonun ardından sosyal medya ve magazin dünyasında birçok iddia ortaya atılırken, soruşturma dosyasına ilişkin resmi süreç Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde devam ediyor.