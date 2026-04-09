Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ile Ali Hacısüleymanoğlu boşanma davasını geri çekti

Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu’nun da yer aldığı soruşturma sürecinin ardından çiftin özel hayatına ilişkin gelişmeler dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturma kapsamında gerçekleştirilen son operasyon dalgasında, aralarında Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu’nun da bulunduğu bazı tanınmış isimler gözaltına alındı. Hacısüleymanoğlu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Spor kariyerinin yanı sıra cemiyet hayatında da tanınan Aslı Sipahi, 2023 yılında iş insanı Ali Hacısüleymanoğlu ile evlenmiştir. Çiftin, Şubat 2026’da anlaşmalı olarak boşanma davası açtığı; ancak ilerleyen süreçte evliliklerine bir şans daha verme kararı alarak söz konusu davayı geri çekip evliliklerine devam kararı aldılar.

Öte yandan çiftin, kamuoyunda oluşabilecek yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla birlikte görüntü vererek birlikteliklerini sürdürdükleri mesajını verdiler.