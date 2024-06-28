Arda Kural yeni mesleğini açıkladı! “5 yıl sonra zengin olacağım”

Arda Kural sağlık durumunu, hayallerini ve geleceğe dair planlarını anlattı.

IQ'UM YÜKSEK

'Beni anlamayan bir çevrede ısrarla kalmak psikolojimi bozdu' diyen Arda Kural, şunları söyledi:

"Sesler görüntüler vardı geçti. Küçük düşünceler zamanla büyük boyutlara varıyor. Çok fazla boyutsal düşünce kafamı karıştırdı. Üstün düşünme sonucu yalnızlaştım. Çocukluğumdan beri yıldızım ve IQ yüksekti. Çok düşünmek zarar veriyor. Tüm sorun bu. Allah olmasa çok mutsuz olurdum."

AŞK ŞEYTANİ BİR ŞEY

Aşkın şeytani bir şey olduğunu söyleyen Arda Kural "Tek taraflı bir aşk yaşadım. Aşk iki kişinin birbirine ait olması değil, ait olmaması oluyor. Aşk şeytani birşey. Bencil bir duygu. Flörtözüm ama 15 yıldır aşk yok hayatımda. Allah aşkı için yanıp tutuştum. İslam felsefesini araştırdım. Namaz kıldım. Kuran-ı Kerim okudum." dedi.

5 YIL İÇİNDE ZENGİN OLACAĞIM

Arda Kural, gelecek planlarından da bahsetti ve "Madencilik ile ilgileniyorum. Altın tüccarlığı, elmas tacirliği yapmak istiyorum. Evimin bir odasını atölyeye çevirdim. 5 yıl Zengin olacağım." dedi.

OYUNCULUĞU BAŞARAMADIM

Oyunculuğu başaramadığını düşünen Arda Kural " Artistlik bana göre değil. Tabii tanınmak güzel bir duygu ama bu piyasada iyi olmak temiz kalmak tuttunmak zor." diye konuştu.

EVLİLİĞE HAYIR AMA ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTERİM

Evliliğe uzak olduğunu söyleyen Arda Kural, "Evlilik bana uzak. Ama bir çocuğum olsun isterdim." dedi.