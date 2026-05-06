Altı yıl sonra sahneye dönecek Şebnem Ferah'ın biletleri 12 dakikada tükendi

Şebnem Ferah’ın 3 Haziran 2026 KüçükÇiflik Park konseri biletleri 12 dakikada tükendi. Altı yıl aranın ardından konserlere dönüşünü sosyal medya hesabından açıklayan sanatçı, dinleyicisini büyük bir heyecana sürükledi.



Duyurunun ardından gün boyu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alan konser için geri sayım başladı. Çarşamba günü saat 12.00 da biletlerin satışa açılmasının ardından satış platformlarında 280 bin kişilik bugüne kadar görülmemiş bir sıra oluştu. Şebnem Ferah biletleri 12 dakika içerisinde hızla tükendi.