Almila Ada: Hayatta en çok örnek aldığım insan annem

Başarılı oyuncu Almila Ada, Anneler Günü için düzenlenen özel pasta süsleme atölyesine annesi Sabite Erdem ile birlikte katıldı.



Samimi ve renkli anlara sahne olan etkinlikte anne-kız, birlikte pasta süsleyerek keyif dolu saatler geçirdi.



Zarafeti ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Sabite Erdem, davetlilerden büyük ilgi görürken, Almila Ada’nın annesine olan sevgisi ve hayranlığı da geceye damga vurdu. Güzel oyuncu, annesiyle olan güçlü bağını şu sözlerle ifade etti:



“Annem, hayatta en çok örnek aldığım insan. Gücüyle, aklıyla, vicdanıyla ve sevgisiyle bana her zaman yol gösterdi. Başta bir tanecik annem olmak üzere, sevgisiyle dünyayı güzelleştiren tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.”



Etkinlik boyunca neşeli tavırlarıyla dikkat çeken anne-kız, objektiflere sıcak ve içten pozlar verdi. Almila Ada’nın annesine duyduğu sevgi ve saygıyı yansıtan kareler, sosyal medyada da kısa sürede büyük beğeni topladı.