Alev Gürsoy Cimin’in ikinci kitabı 'Bu Son Olsun' okurlarıyla buluştu

Posta Gazetesi’nde yaptığı röportajlarla büyük ses getiren gazeteci Alev Gürsoy Cimin’in ikinci kitabı “Bu son olsun” okuruyla buluştu.

Alfa Yayınevi’nin kuruluşlarından olan Monakitap’tan çıkan roman gerçek hayatta yaşanan olaylardan ve karakterlerden harmanlanmış. Oldukça akıcı bir dile sahip romanda tamamiyle yaşanmış gerçek kadın öyküleri var. Ve roman kadınlara adanmış.



Şule Çet, başta olmak üzere birçok sembol kadının işlendiği kitapta “coğrafya kader midir?” sorusu yanıtını arıyor.

Türkiye’de yaşayan ve mesleğine devam istismar mağduru çok ünlü bir avukatın hayat hikayesinden esinlenerek kaleme alınan kitapta şöyle deniyor.

‘Coğrafya kader derler’ ya hani…

Koca bir yalan.

İnsanın kaderini de kederini başka bir insan yazıyor…

İşte o başkaları nice başkalarının da cehennemi oluyor…

Suçu da coğrafyaya atıyor…

Her geçen gün dalından koparılan canlar hepimizin matematiğini hepten bozdu

Bozuk düzende sağlam kalmaya çalışanların hikayesi bu!

Bu öykü benim, senin hepimizin, …

Yüreği büyüklerin…



Biz yaşasak da ölsek de devam edecek büyük hikâyemiz.

Bir gün ölmeyeceğiz. Bir gün öldüremeyecekler. Çünkü ölsek de çoğalanlarız biz…

Bu hikâyede kimse öldükten sonra kahraman olmuyor, ölmeden kahraman olmak da mümkün…

Her ne kadar mutsuz sonlara alıştırsalar da herkesi

Mutlu sonu en çok hakkedenleriz biz….

Okurken satırları arasında kaybolacağınız, kimi zaman gözyaşlarına boğulup kimi zaman da kalbinizde kelebekler uçuşturacak olan bu roman gerçeklerden bire bir alıntıdır…

Ceylan’ın gerçek hayatından esinlenerek yazılan bu roman, Şule Çet ve daha bir çok kadınımızı da unutmuyor, unutturmuyor…

Bu hikâye okuyanların kalbine dokunacak…Kadınların ölmediği öldürülmediği bir dünya da mümkün! Yeter ki inanın.