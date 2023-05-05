Aktris'in afişi yayınlandı

Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu’nu başrollerinde buluşturan Aktris dizisinin afişi yayınlandı. İşte haberin detayları...

The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney+’ın çok konuşulacak yeni orijinal yerli yapımı Aktris için geri sayım sürüyor. 31 Mayıs’ta Türkiye ile eş zamanlı dünyanın birçok ülkesinde Disney+’ta yayına girecek olan gerilim-suç-mizah türündeki dizinin dikkat çeken afişi yayınlandı.


Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu’nu başrollerinde buluşturan, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı ‘Aktris’, Türkiye’nin en ünlü yıldızının gündüz ışıltılı, gece ise karanlık dünyasının keskin geçişlerini konu ediyor. Merakla beklenen dizide ikiliye Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi önemli isimler eşlik ediyor.

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AktrisPınar DenizUraz Kaygılaroğlu

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