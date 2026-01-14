4.5 ay önce ikinci çocuğunu kucağına alan Ahmet Kural'dan babalık açıklaması

Ahmet Kural, Shangri-La Bosphorus Hotel'de düzenlenen yüzü olduğu Birevim'in toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

2026 için "Sizi Düşünen Biri" vizyonuyla hayata geçirilen reklam kampanyası için oyuncu, "Kendi alanında sürekli büyüyen ve pazar payını genişleten, tercih edilen marka. Seçmiş oldukları dil çok güzeldi, samimi ve içtendi. İçinde bulunmaktan mutluluk duyduğum kampanyaydı" dedi.

Yaklaşık 4.5 ay önce ikinci kez baba olan Kural, "Çocuk büyütüyoruz. İki bebeğimiz var. Baba olmak acayip duygu. Hayat güzel, heyecanlıyız. Profesyonel bir babayım artık. Daha tecrübeli oluyorsunuz, her şey pratik oluyor. Kemal 21 aylık oldu, diğeri 4.5 aylık... Aralarında sıkıntı yok, güzel geçiniyorlar. Anne de iyi, her şey yolunda" diye konuştu.



Oyuncu, "Üçüncü çocuk gelir mi?" sorusuna, "Plan yok ama nasip" yanıtını verdi.