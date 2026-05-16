Yoğun bakımda olan Kadir İnanır hakkında hastaneden açıklama geldi

Kadir İnanır, zatürre nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Sanatçı, hakkında hastaneden açıklama geldi.



15 Mayıs 2026, Cuma (dün) günü, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde tedavi altına alınan sanatçı Kadir İnanır’ın sağlık durumu ile ilgili Başhekim Prof. Dr. Hüsnü Görgen, şu açıklamayı yaptı: “Dün hastanemize başvuran hastamız Kadir İnanır; yapılan tıbbi değerlendirme sonrası; pnömoniye (zatürre) bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Tedavisi, yoğun bakım koşullarında sürdürülmekte ve entübasyon gerektirmeden uygulanan non-invaziv solunum desteği verilmektedir. Genel durumu yakından izlenen hastamızın klinik durumunda dünden bu yana kısmi iyileşme gözlenmiştir. Hastamız, bir süre daha yoğun bakım servisinde takip edilecektir.”