Wouf’un yenilikçi aksesuarları ile günün her anında cesur ol

Yenilikçi aksesuarlar konusunda uzman İspanyol markası Wouf, orijinal baskıları, renklerle dolu eşsiz tasarımları ve sürdürülebilir moda ilkeleriyle hazırladığı İlkbahar-Yaz 2023 koleksiyonu ile yeni stillere sahip üç seri sunuyor: Kot Koleksiyonu, Kapitone Koleksiyonu ve Smiley® ile benzersiz iş birliğiyle Günlük Koleksiyon.





Modern bir yaşam tarzını benimseyen Wouf SS23 koleksiyonu, başından beri markanın imzası olan notebook kılıflarından çapraz çantalara, telefon kılıflarından makyaj çantalarına, tokalardan şapkalara kadar zengin aksesuar seçenekleriyle dinamik ruhunuzu cesur bir şekilde yansıtırken günün her saatinde size eşlik ediyor. Wouf yeni koleksiyonunda ailenin en yeni üyesi olan ekstra yumuşak saten fular serisini tanıtırken, Wouf x Smiley® iş birliği ile de eğlenceli bir dünya ve mutlu yüzlerin garantisini veriyor.





Hem işlevi hem de stili benimseyen koleksiyon, farklı tarzları her zaman göz önünde bulundurarak kendinizi özgürce ifade etmeniz için tutkuyla hareket ediyor.



WOUF İlkbahar-Yaz 2023 Koleksiyonu ile Rengarenk Eşsiz Tasarımlar ve Orijinal Baskılar

Modern bir yaşam tarzına sahip kadınlar için çeşitli tasarımlardan oluşan yeni Kapitone Koleksiyonu, görüntüsüyle can alıcı, kabarık, su geçirmeyen modelleriyle ve Oeko-tex® sertifikalı mürekkepleriyle dikkat çekiyor. %100 organik pamuktan üretilen Kot Koleksiyonu, desenlerin başrolde olduğu yeni bir lazer baskı tekniği sunuyor. Wouf’un simgesi Günlük Koleksiyon ise, herkese hitap eden eğlenceli, renkli ve desenli baskılarıyla günlük hayattan iş gezilerine, hafta sonu etkinliklerinden toplantılara nereye gidersek gidelim stilinizin tamamlayıcı parçalarını orijinal tasarımlarla sunmaya devam ediyor.



Wouf, Pop Corner, Beymen, Vakkorama mağazalarında ve www.popcorner.com.tr ‘de satışa sunuyor.



Wouf Hakkında; Wouf, 2008 yılında Barcelona'da kurulmuş bir İspanyol markasıdır. Moda endüstrisinde 10 yıl çalıştıktan sonra, Alice Penaud ve Pablo Martinez, benzersiz ve orijinal bir sıradışı fasulye torbası markası oluşturmak için bilgilerini iç mekan tasarımlarına uygulamaya karar verdi. Şirket yıllar içinde büyümüş ve şimdi kadınlar ve erkekler için çantalar, clutchlar, notebook kılıfları, Ipad kılıfları ve seyahat çantaları gibi yenilikçi moda aksesuarları konusunda uzmanlaşmıştır.





Pop Corner Hakkında; 2012 yılından buyana global pazarda trend olmaya başlayan markaları keşfederek Türkiye’ye getiren Can Yörükoğlu tarafından kurulan Pop Corner, Izipizi, Wouf, Chimi, Bensimon, Meduse gibi ikonik markaları modaseverlerle buluşturuyor.