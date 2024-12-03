Sosyal medyada gençlerin ilham kaynağı: Yeşim Mutlu

Gençlerin ilham kaynağı olarak birçok üniversitenin etkinliğine konuşmacı olarak katılıyorsunuz. En son katıldığınız Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nün katkılarıyla gerçekleşen "Influencer Talks Day"de hangi ana başlıklara değindiniz?

Influencer olmanın sorumlulukları, sosyal medyanın dinamikleri ve dijital dünyadaki doğru iletişim stratejileri üzerine konuşma yaptım. Katılımcılara, sosyal medya platformlarında başarılı olmak için sadece takipçi sayısının yeterli olmadığı, içerik üretmenin yanı sıra insanlara değer katmanın önemini vurguladım. Ayrıca markalarla iş birliği yaparken etik değerlerin ve güvenin ne kadar önemli olduğunu dile getirdim.

İyi bir influencer nasıl bir yol gösterici olmalı?

Sadece ürün tanıtmakla kalmamalı, aynı zamanda takipçilerine ilham vermeli, onları eğitmeli ve onların hayatlarına pozitif bir etki yapmalıdır. Gerçek bir yol gösterici olmak için, samimiyet ve dürüstlük temel olmalıdır. Influencerlar, takipçilerine yalnızca trendleri değil, sağlıklı yaşam tarzlarını, kişisel gelişim önerilerini ve gerçek hayatta karşılaşılan zorluklarla başa çıkma stratejilerini de sunmalı.

INFLUENCERLAR İŞBİRLİĞİ YAPTIĞI MARKALARLA AYNI DİLİ KONUŞMALI

Markalar influencerlarla iş birliği yaparken nelere dikkat etmeli?

Hedef kitle uyumuna dikkat etmeli. Influencerın takipçi kitlesi, markanın hedef kitlesiyle örtüşmeli. Her iki tarafın da aynı değerleri paylaşması ve ortak bir dil oluşturması gerekir. İçerik doğallığı olmalı. Markanın tarzına uygun doğal bir şekilde sunulması önemli. Takipçiler, yapay içerikleri genellikle fark eder ve bu güven kaybına yol açabilir. Uzun vadeli ilişkiler kurulmalı. Kısa vadeli, tek seferlik iş birlikleri yerine, uzun vadeli ilişkiler kurmak daha etkili olur. Bu, markanın güvenilirliğini ve kalıcılığını artırır.

Takipçi, beğeni, hatta yorum satın almak demode bir yöntem olarak kaldı ki zaten yapılması baştan doğru değildi. Peki hâlâ yapmaya devam edenler var mı? Bunun yerine tavsiyeleriniz neler?

Evet, maalesef hâlâ bazı insanlar takipçi ve etkileşim satın almayı tercih ediyor. Ancak bu, sürdürülebilir bir başarıya yol açmaz. Gerçek başarı, organik büyüme ile elde edilir. Takipçilerinizi kaliteli içerikler, düzenli paylaşımlar ve samimiyetle çekebilirsiniz. İyi bir içerik stratejisi ve takipçilerinize değer katacak paylaşımlar yaparak, güvenli bir şekilde büyümek her zaman daha etkili olur.

SAMİMİYET VE ÖZGÜNLÜK HER ŞEYİN ÖNÜNDEDİR

Sosyal medyayı kullananlar özellikle de influencerım olduklarını söyleyenler aynı zamanda iyi bir fotoğrafçıda olmalı mıdır?

Sosyal medyada içerik üretenlerin, özellikle de influencerların fotoğrafçılık gibi temel görsel becerilere sahip olmaları önemli bir avantaj olabilir. Ancak, bu her zaman şart değildir. İyi bir fotoğrafçı olmak, harika içerikler yaratmanıza yardımcı olabilir, ancak en önemli şey, içeriğinizi doğru bir şekilde iletmek ve takipçilerinize gerçek bir bağ kurmaktır. Görsellik önemli olsa da, samimiyet ve özgünlük her şeyin önündedir.

Siz daima doğallıktan yanasınız. Doğal anı yakalamak için neleri gözlemlemek gerekir?

Doğal anları yakalamak, sabır ve dikkatli bir gözlem gerektirir. İnsanların, doğanın veya günlük hayatın küçük ama anlamlı anlarını görmek için sürekli etrafımıza bakmalısınız. Fotoğrafçılıkta bu, bir anın duygusunu yakalamaktan, doğal ışığı ve ortamı doğru şekilde kullanmaktan geçer. Aynı zamanda, insanların gerçek duygularını, neşelerini veya hüzünlerini yakalamak da doğallığın bir parçasıdır.

Sosyal medyada ürün tanıtımlarına reklam yazma zorunluluğu geldi. Geç kalınmış bir zorunluluk mu? Ürün tanıtımlarında nasıl bir yol izlenmeli mi?

Bu zorunluluğun gelmesi, sosyal medyada şeffaflık ve dürüstlük adına önemli bir adım. Influencerlar, tanıttıkları ürünleri açıkça belirtmeli ve takipçilerine reklam olduğunu ifade etmelidir. Bu hem hukuki açıdan gerekli hem de takipçilerin güvenini kazanmak için önemli. Ürün tanıtımlarında, doğru dengeyi kurarak samimi bir dil kullanmak, organik olarak ürünü tanıtmak en iyi yaklaşımdır. Markaların, influencerların özgün tarzına müdahale etmeden yaratıcı bir şekilde ürünlerini tanıtmasına olanak sağlaması önemlidir.

Bunun vergisini vermeleri konusunda fikriniz nedir?

Evet, influencerların kazançlarının vergilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dijital platformlarda yapılan işler, bir iş kolu haline geldi ve bu kazançların şeffaf bir şekilde beyan edilmesi, hem sektörün sağlıklı gelişmesi hem de adaletli bir sistemin oluşması için gereklidir. Vergi, herkesin sorumluluğudur ve doğru şekilde yapıldığında topluma katkı sağlar.

Türkçeyi doğru kullanmak konusunda ne düşünüyorsunuz?

Türkçeyi doğru kullanmak, özellikle dijital dünyada çok önemli. Sosyal medya ve internet dilinde bazen dilin yanlış kullanımı yaygın olabiliyor, ancak dilin doğru kullanımı hem kültürel mirasımıza sahip çıkmak hem de insanlarla etkili iletişim kurmak açısından büyük değer taşır. Influencerlar ve içerik üreticileri olarak, dilin doğru kullanımı konusunda örnek olmalıyız.