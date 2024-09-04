Prostat Kanserinin Farkında Mısınız?

Prostat Kanseri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri olup, dünya genelinde her yıl milyonlarca erkeği etkilemektedir. Ülkemizde erkeklerde ikinci sıklıkla görülmektedir. Prostat bezinde gelişen bu kanser türü, genellikle yavaş ilerleyen bir hastalıktır ancak erken teşhis edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Prostat kanserinin sebepleri kesin olarak bilinmemekle birlikte yapılan araştırmalar prostat kanseri gelişme riskini artıran bazı faktörler olduğunu göstermiştir. Yaş prostat kanserinin en önemli risk faktörüdür. 50 yaşından sonra prostat kanseri olma olasılığı hızla yükselir. Her 10 prostat kanserinden 6’sında erkeğin yaşı 65’in üzerindedir. Aile öyküsünde prostat kanseri olan erkeklerde risk artar. Özellikle ailede genç yaşta prostat kanseri görülmesi riski daha da artırmaktadır. Beslenme alışkanlığı da prostat kanseri riski üzerinde etkilidir. Hayvansal yağdan zengin ve kırmızı et içeren gıdalarla beslenmek prostat kanseri riskini artırmaktadır. Ayrıca obezite ve düşük fiziksel aktivite de riski artırabilir.

Prostat kanserinden korunmak için sağlıklı beslenin, aşırı kırmızı et ve hayvansal yağları tüketmeyin. Haftada bir kez yenilen kırmızı et, beslenme programı için yeterlidir. Domates ve kabak çekirdeğinin prostat sağlığı üzerinde olumlu etkileri bilinmektedir, tüketmeye özen gösterin. Sağlıklı yaşayın, fiziksel aktivitenizi mutlaka artırın düzenli olarak yürüyüş yapın. Aşırı kilodan uzak durun.

Erken Teşhis, Hayati Öneme Sahip

Prostat kanseri, erken evrede tespit edildiğinde tedavi şansı çok yüksektir. Bu nedenle, 50 yaşından itibaren yılda bir kez prostat muayenesi ve PSA testini yaptırın. Ailede prostat kanseri öyküsü bulunan erkekler ise bu kontrolleri 45 yaşından itibaren başlatmalıdır.

Erken teşhis için ayrıca prostat kanseri belirti ve bulgularını bilin. Özellikle geceleri sık idrara çıkma ihtiyacı, idrar yapma zorluğu, idrarı başlatma ve durdurmada güçlük, zayıf ve kesintili idrar yapma, idrar yaparken yanma ve ağrı gibi belirtiler prostat kanserinin belirti ve bulguları olabilir.

Erken teşhis, hastalığın yayılmadan tedavi edilmesini sağlar ve yaşam kalitesini artırır.

Prostat Kanseri Farkındalığı İçin Bir Adım Atın

Prostat kanserine dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için paylaşılan bu bilgilere ek olarak Dernek Başkanı Burak DURUMAN, “Prostat kanseriyle ilgili bilgi sahibi olmak, erken teşhis için düzenli kontroller yaptırmak ve sevdiklerinizi bu konuda bilinçlendirmek, bu mücadelenin en önemli adımlarıdır. Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır!” diyerek herkese prostat kanseri farkındalığı için bir adım atma çağrısında bulunuyor.

Türk Kanser Derneği’nden Ücretsiz Prostat Kanseri Taraması

Türk Kanser Derneği prostat kanseri hakkında yaptığı bilgilendirmeleri ve farkındalık çağrılarını daha geniş kitlelere ulaştırabilmek için ay boyunca belediyelerde, iş yerlerinde, üniversitelerde eğitimler düzenleyecek. Rent Go’nun da ulaşım sponsorluğunu üstlendiği bu eğitimlerde prostat kanseri ile ilgili bilgilendirmeler yapılacak. Aynı zamanda dernek prostat kanseri ile mücadele için ücretsiz tarama hizmeti sunuyor. Bu hizmetten faydalanmak için 0212 238 30 30 numaralı telefondan derneğe ulaşabilirsiniz.