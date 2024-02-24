Papayanın 14 faydasını biliyor musunuz?

Son dönemlerde doğru beslenme konusunda farkındalık artıyor ve sağlıklı gıdalara yönelimin daha fazla olduğu gözlemleniyor. Önemli bir C vitamini kaynağı olan papaya meyvesi sağlıklı alternatiflerden biri olarak karşımıza çıkarken; kilo verme üzerindeki etkisiyle de dikkat çekiyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uz. Dyt. Aslıhan Altuntaş, papaya tüketiminin faydaları hakkında bilgi verdi.

Tadı kavun ve balkabağına; görüntüsü armuta benzeyen papaya, son dönemlerde sıkça tercih edilmektedir. Vitamin, mineral ve fitokimyasallar açısından zengin bir meyve olan papaya, sağlığımıza büyük katkılarda bulunmaktadır.

Hamilelikte mide bulantılarına iyi gelebiliyor

Papayanın ağrıları azaltan, yaşlanmayı önleyen, göz sağlığını olumlu yönde etkileyen, hücreleri yenileyen, kilo vermeye yardımcı olan özellikler vardır. Hamile kadınların mide bulantılarını önleyen papaya, ek gıdaya geçen bebeklerde de iyi bir meyve alternatifidir. Bunun yanında papaya A ve C vitamini yönünden zengindir.

İşte papaya tüketmek için 14 özel neden

A ve C yönünden zengindir, bağışıklık sistemini desteklemektedir. Vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olmaktadır. İçerdiği beta karoten ile göz sağlığını olumlu yönde etkilemektedir. Lif içeriğinin yüksek olması sayesinde bağırsak hareketlerini düzenleyebilmektedir. Ağrı kesici özelliği vardır ve kemik sağlığını desteklemektedir. Özellikle deri, karaciğer ve kas hücrelerinin yenilenmesine katkıda bulunmaktadır. Kadınlarda adet sancılarına iyi gelmektedir. Cvitamini ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamaktadır. 150 gramında bulunan 62 kaloriyle kilo vermeye yardımcıdır. Hamile kadınlarda mide bulantılarının önlenmesinde yardım etmektedir. İçerdiği vitaminlerle 8 aylık bebeklerde iyi bir ek gıda alternatifidir. Kabızlık ve mide ekşimelerini gidermektedir. Emziren annelerde süt artırıcı etkisi olduğu belirtilmektedir. Yaşlanma sürecinin geciktirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Papaya ile lezzetli ve hafif tatlılar yapmak mümkündür:

Papayalı Melek Tatlısı

1 su bardağı yağsız süt 1 yemek kaşığı tam buğday unu ve 1 tatlı kaşığı sıvı yağ 150 gr papaya 1 çay kaşığı vanilya, Hindistan cevizi ve toz tatlandırıcı

Sıvı yağ ve unu 3-4 dakika kavurduktan sonra üzerine süt ve sağlıklı tatlandırıcı ekleyin. Sürekli karıştırdıktan sonra koyulaşana kadar pişirin. İçine küp küp doğradığınız papaya ve Hindistan cevizini de ilave ettikten sonra 2-3 dakika daha kaynatın. Kaselere alın ve soğumaya bırakın. Afiyet olsun