Olcay Şahan hayalini açıkladı
Milli futbolcu Olcay Şahan, önceki gün çocuklarıyla birlikte Hupalupa Go Festivali’ne gitti. İşte detaylar...
Milli futbolcu Olcay Şahan, önceki gün çocuklarıyla birlikte Hupalupa Go Festivali’ne katıldı. Galataport İstanbul’da gerçekleşen festivalde çocuklarıyla birlikte doyasıya oyunlar oynayıp, keyifli bir haftasonu geçiren Şahan, daha sonra gazetecilerin sorularına cevap verdi.
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